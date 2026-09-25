Бизнесмен из ТОПа самых богатых: добавил к вагонам недвижимость, но с рельсов не сошел
Уход от аренды вагонов в сферу недвижимости и строительства жилья оправдал себя, показывают результаты Baltic Trans Gas OÜ, благодаря которым владелец фирмы Юрий Прокопенко вновь вошел в ТОП самых богатых людей страны.
В свежем ТОПе самых богатых людей Эстонии 2026 ДВ нашли более двух десятков человек, чьи состояния тесно связаны с работающими в Ида-Вирумаа предприятиями. Впрочем, таких компаний, позволяющих владельцам стать миллионерами, в регионе немного.
В тройке лидеров ТОПа самых богатых русскоязычных людей Эстонии изменений нет: как и в прошлом году, ее составляют Олег Осиновский, Федор Берман и Борис Скворцов, которым удалось за это время увеличить свое состояние.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.