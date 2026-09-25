Мировой сталелитейный конгломерат останавливает работу гигантского завода в Украине
Второй по величине производитель стали в мире ArcelorMittal сообщил правительству Украины, что после недавних ракетных ударов не может безопасно и устойчиво возобновить работу ArcelorMittal Kryvyi Rih.
В результате российского авиаудара в Запорожье был разрушен торговый центр City Mall, крупная доля в котором принадлежит Рауно Тедеру. Всего за несколько дней до этого Arricano Real Estate из соображений безопасности решила временно закрыть торговый центр.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.