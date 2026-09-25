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Мировой сталелитейный конгломерат останавливает работу гигантского завода в Украине

Второй по величине производитель стали в мире ArcelorMittal сообщил правительству Украины, что после недавних ракетных ударов не может безопасно и устойчиво возобновить работу ArcelorMittal Kryvyi Rih.
4 августа работающий в Украине ArcelorMittal Kryvyi Rih отметил свое 92-летие.
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