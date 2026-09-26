СМИ: Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Тегерана о семидневном прекращении огня и сообщил помощникам, что допускает возобновление ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом сообщила The Wall Street Journal
со ссылкой на американских чиновников.
- Дональд Трамп сомневается, что Иран согласится на американские требования в отношении своей ядерной программы.
- Foto: Scanpix
Предложение Ирана предусматривает восстановление судоходства через Ормузский пролив и возобновление переговоров, в том числе по ядерной программе. Взамен Тегеран требует от Вашингтона снять блокаду иранских портов, разморозить активы страны и ослабить ограничения на экспорт нефти.
По данным WSJ, Трамп сомневается, что Иран согласится на американские требования в отношении своей ядерной программы, и считает новый этап военной операции вероятным. При этом масштаб возможных ударов пока не определен, а дальнейшие решения могут зависеть от развития конфликта и внутриполитической ситуации в США.
Несмотря на разногласия, Вашингтон и Тегеран продолжают контакты через посредников. Американский чиновник охарактеризовал эти переговоры как «позитивные и конструктивные», отметив, что стороны также обсуждают ядерный вопрос.
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что после выполнения условий Тегерана движение через Ормузский пролив может быть восстановлено в течение семи дней. По его словам, предложение основано на меморандуме о взаимопонимании, согласованном США и Ираном в июне.
При этом Тегеран не готов отказаться от своих позиций по ядерной программе. Высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что страна не намерена отказываться от права на обогащение урана или вывозить запасы высокообогащенного урана за рубеж. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что доступ к Ормузскому проливу не может быть отделен от ограничений, действующих в отношении иранского судоходства.
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