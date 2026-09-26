Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,29%317,97
  • OMX Riga−0,33%956,41
  • OMX Tallinn0,44%2 204,22
  • OMX Vilnius0,05%1 505,59
  • S&P 5000,51%7 743,41
  • DOW 300,93%51 828,62
  • Nasdaq 0,48%27 068,72
  • FTSE 1000,14%10 695,25
  • Nikkei 2251,3%66 364,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,1
  • OMX Baltic0,29%317,97
  • OMX Riga−0,33%956,41
  • OMX Tallinn0,44%2 204,22
  • OMX Vilnius0,05%1 505,59
  • S&P 5000,51%7 743,41
  • DOW 300,93%51 828,62
  • Nasdaq 0,48%27 068,72
  • FTSE 1000,14%10 695,25
  • Nikkei 2251,3%66 364,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,1

СМИ: Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Тегерана о семидневном прекращении огня и сообщил помощникам, что допускает возобновление ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Дональд Трамп сомневается, что Иран согласится на американские требования в отношении своей ядерной программы.
  • Дональд Трамп сомневается, что Иран согласится на американские требования в отношении своей ядерной программы.
  • Foto: Scanpix
Предложение Ирана предусматривает восстановление судоходства через Ормузский пролив и возобновление переговоров, в том числе по ядерной программе. Взамен Тегеран требует от Вашингтона снять блокаду иранских портов, разморозить активы страны и ослабить ограничения на экспорт нефти.
По данным WSJ, Трамп сомневается, что Иран согласится на американские требования в отношении своей ядерной программы, и считает новый этап военной операции вероятным. При этом масштаб возможных ударов пока не определен, а дальнейшие решения могут зависеть от развития конфликта и внутриполитической ситуации в США.
Несмотря на разногласия, Вашингтон и Тегеран продолжают контакты через посредников. Американский чиновник охарактеризовал эти переговоры как «позитивные и конструктивные», отметив, что стороны также обсуждают ядерный вопрос.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что после выполнения условий Тегерана движение через Ормузский пролив может быть восстановлено в течение семи дней. По его словам, предложение основано на меморандуме о взаимопонимании, согласованном США и Ираном в июне.
При этом Тегеран не готов отказаться от своих позиций по ядерной программе. Высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что страна не намерена отказываться от права на обогащение урана или вывозить запасы высокообогащенного урана за рубеж. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что доступ к Ормузскому проливу не может быть отделен от ограничений, действующих в отношении иранского судоходства.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Доходность 10-летних государственных облигаций США поднялась выше отметки 5,11%, достигнув максимального уровня с 2007 года.
  • 25.09.26, 08:43
Ожидания соглашения между США и Ираном уравновесили опасения по поводу процентных ставок
Ормузский пролив — один из важнейших в мире маршрутов транспортировки энергоресурсов, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.
  • 13.09.26, 15:31
Иран обвиняет США в нападении на торговое судно в Ормузском проливе
Ормузский пролив, фото иллюстративное.
  • 09.08.26, 14:15
Иран выдвинул США новые требования по Ормузскому проливу
У президента США Дональда Трампа есть три возможных варианта дальнейших действий в войне против Ирана, пишет редактор международного отдела датской деловой газеты Børsen Хокон Реддер.
  • 28.07.26, 18:00
Дональд Трамп зашел в тупик. Что делать с войной против Ирана?
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Горячие новости

  • 22.09.26, 13:16
В Эстонии откроется первый в Балтии и Скандинавии магазин американского модного гиганта
  • 24.09.26, 18:24
Финская сеть перешла к новому этапу экспансии в Эстонии
  • 23.09.26, 14:32
Влиятельный финский экономист призвал Эстонию снизить налоги: богатые налогоплательщики переезжают туда, где выгоднее
«Дела у Эстонии идут лучше, чем у Финляндии»
  • KM
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.09.26, 18:24
Финская сеть перешла к новому этапу экспансии в Эстонии
2
Новости
  • 25.09.26, 11:27
Iglupark сворачивает работу в Ноблесснере, Merko и BLRT построят на его месте четыре дома
3
Новости
  • 23.09.26, 17:43
Прокуратура обжалует оправдательный приговор предпринимателю, обвиненному в отмывании средств
4
ТОП
  • 25.09.26, 08:02
Бизнесмен из ТОПа самых богатых: добавил к вагонам недвижимость, но с рельсов не сошел
5
Новости
  • 24.09.26, 18:50
Город Таллинн продал акции Coop Pank по цене ниже рыночной
6
Новости
  • 24.09.26, 15:48
Из ювелирного магазина в торговом центре T1 похитили украшения на полмиллиона евро

Последние новости

Новости
  • 26.09.26, 15:02
Вместо декларации – данные о сделках: Эстония меняет отчетность по налогу с оборота
Новости
  • 26.09.26, 14:16
СМИ: Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня
Новости
  • 26.09.26, 13:56
«Нулей хватает»: Мярт Кроодо о миллионах, инвестициях и десяти годах 1oT
Новости
  • 26.09.26, 12:00
Глава Lightyear: офисы придется перестраивать. «Скоро все будут громко разговаривать с ИИ и компьютером»
Новости
  • 26.09.26, 11:15
Розетки выше, пороги ниже: Invego предложит в Эстонии жилье с решениями для старшего поколения
Новости
  • 25.09.26, 18:33
Мадизе приглашает в Кадриорг советника Ильвеса и Мери
Новости
  • 25.09.26, 18:22
Латвия действует, Эстония обсуждает: создание списка компаний, торгующих с Россией и Беларусью, застопорилось
Mнения
  • 25.09.26, 17:20
Делов-то: страна непуганых КСО, прибавка для учителя – давайте все вместе посмеемся

Сейчас в фокусе

Владелец Baltic Trans Gas OÜ Юрий Прокопенко.
ТОП
  • 25.09.26, 08:02
Бизнесмен из ТОПа самых богатых: добавил к вагонам недвижимость, но с рельсов не сошел
У K-rauta также есть магазины в Хааберсти и Тонди в Таллинне, а также в Тарту, Пярну, Раквере, Курессааре, Валге и Выру.
Новости
  • 24.09.26, 18:24
Финская сеть перешла к новому этапу экспансии в Эстонии
По словам основателя и совладельца Rohefarm Янно Рооди, больше всех потеряли не мелкие инвесторы, вложившие в компанию 100 000 евро, а крупный акционер Даг Нурм. «Даг Нурм вложил туда более миллиона. Именно он понес самые большие потери».
Биржа
  • 25.09.26, 08:32
Амбициозный стартап обанкротился. Архитектор плана спасения Planet42 потерял более миллиона
Merko Kodud и BLRT Grupp уже построили в Ноблесснере десять домов, еще один будет завершен к концу года. Еще четыре здания пока находятся на стадии проектирования – их построят на месте нынешнего Iglupark, который в конце года свернет работу в Ноблесснере.
Новости
  • 25.09.26, 11:27
Iglupark сворачивает работу в Ноблесснере, Merko и BLRT построят на его месте четыре дома
Владимир Свет.
Новости
  • 25.09.26, 08:58
Владимир Свет станет советником президента
Таллинн продал свою долю в Coop Pank.
Новости
  • 24.09.26, 18:50
Город Таллинн продал акции Coop Pank по цене ниже рыночной
4 августа работающий в Украине ArcelorMittal Kryvyi Rih отметил свое 92-летие.
Новости
  • 25.09.26, 17:00
Мировой сталелитейный конгломерат останавливает работу гигантского завода в Украине
По словам Майкола, Corvette обладает очень хорошо сбалансированным соотношением цены и качества. За год не возникло ни одной проблемы или поломки, поэтому номер телефона мастерской Ameerika Auto, которая занимается гарантийным ремонтом, успел покрыться толстым слоем пыли. «О других новых авто такого сказать нельзя», — добавляет он.
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026