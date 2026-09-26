Назад СМИ: Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Тегерана о семидневном прекращении огня и сообщил помощникам, что допускает возобновление ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Предложение Ирана предусматривает восстановление судоходства через Ормузский пролив и возобновление переговоров, в том числе по ядерной программе. Взамен Тегеран требует от Вашингтона снять блокаду иранских портов, разморозить активы страны и ослабить ограничения на экспорт нефти.

По данным WSJ, Трамп сомневается, что Иран согласится на американские требования в отношении своей ядерной программы, и считает новый этап военной операции вероятным. При этом масштаб возможных ударов пока не определен, а дальнейшие решения могут зависеть от развития конфликта и внутриполитической ситуации в США.

Несмотря на разногласия, Вашингтон и Тегеран продолжают контакты через посредников. Американский чиновник охарактеризовал эти переговоры как «позитивные и конструктивные», отметив, что стороны также обсуждают ядерный вопрос.