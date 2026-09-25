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Владимир Свет станет советником президента

Бывший министр инфраструктуры от социал-демократов Владимир Свет станет советником президента Юлле Мадизе по внутренним вопросам и не будет баллотироваться на следующих выборах.
Владимир Свет.
  • Владимир Свет.
  • Foto: Raul Mee
Свет назвал приглашение стать советником большой честью. По его словам, президент играет важную роль в преодолении существующих в обществе противоречий, недоверия и страхов.
«Я сделаю все возможное, чтобы поддерживать ее в этом, используя весь свой опыт и навыки. Я также рад тому, что смогу продолжить заниматься, в том числе, вопросами инфраструктуры и пространственного развития, которые все эти годы были в центре моего внимания», — сказал Свет.
В течение последних девяти лет Свет занимал должности министра инфраструктуры, вице-мэра Таллинна и главы района, а также был членом Таллиннского городского собрания.
Он получил степень магистра права в Тартуском университете, а профессиональную карьеру начинал в канцелярии канцлера права, где работал советником под руководством Юлле Мадизе.
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