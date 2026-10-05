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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

В понедельник Шведцкий королевский медицинский институт принял решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине Карлу Дейссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю.
Лауреаты Нобелевской премии по медицине в 2026 году.
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