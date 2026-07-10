Компании Meta грозит в Европе штраф в 10 млрд евро за создание зависимости
Американская технологическая компания Meta нарушила регламент Европейского Союза о цифровых услугах, поскольку дизайн социальных платформ Facebook и Instagram вызывает зависимость, пришла к предварительному выводу Европейская комиссия.
Meta и раньше привлекала внимание вызывающим зависимость дизайном. Например, в марте этого года суд в США сообщил, что платформа знала об опасности своего дизайна, который приводит к зависимому использованию социальных сетей.
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Расследование Европейской комиссии было сосредоточено на бесконечной прокрутке новостной ленты, автоматическом воспроизведении медиафайлов, push-уведомлениях и персонализированных рекомендательных системах платформ.
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В пятницу Европейский Союз оштрафовал Google почти на 3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Президент США Дональд Трамп, узнав об этом, назвал решение несправедливым и пригрозил Евросоюзу ответными мерами.
Власти США начали расследование после заявлений бывших подрядчиков Meta Platforms о том, что у сотрудников компании якобы может быть неограниченный доступ к сообщениям пользователей в мессенджере WhatsApp, сообщает Bloomberg.