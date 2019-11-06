Китайцы ничего не дарят просто так

Независимый консультант Мартин Пярн, долгое время живший и работавший в Китае, рассказывает, что бизнес-подарки в этой стране делаются прежде всего для того, чтобы чего-то добиться. «Когда китаец дарит вам что-то, то он ждёт чего-то в ответ», – отмечает Пярн и добавляет, что дарить можно не только предмет, подарком может быть и обед или даже просто добрые слова в ваш адрес. Но если дарится предмет, то обычно это алкоголь, табак, лакомства. И чем дороже бренд, тем лучше. «Поэтому всегда разумно прихватить что-то из дома. Они ценят то, что бизнес-партнёр подумал о них и озаботился презентом».

Китайцы умеют обставить всё так, что за обед платят они, а вы остаётесь в долгу, и это в свою очередь означает, что потом вам придётся уступить им в цене сделки.