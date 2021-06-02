Дмитрий Фефилов • 3 июня 2021 в 3:00
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III ступень: как избежать двойного налогообложения
Несмотря на привлекательную налоговую льготу, которую предлагает III пенсионная ступень, популярность этого способа накопления только в последнее время стала набирать обороты.
Весь тот доход, с которого человек уплатил подоходный налог, учитывается при взносах в третью ступень и даёт право на возврат налога. Фото: Shutterstock
В течение нескольких лет с прошлого кризиса число вкладчиков в III пенсионную ступень снижалось. Однако затем тренд изменился: самый большой рост вкладчиков пришёлся на прошлый год, когда к ступени присоединилось 77 654 человек.
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