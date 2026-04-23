Liven раскрыл цену IPO

Девелопер недвижимости Liven раскрыл детали публичного размещения акций, включая цену IPO. Подписка на акции начинается сегодня.
- Операционной деятельностью Liven ежедневно руководит один из основателей компании Андеро Лаур, который ранее говорил, что для выхода на биржу не бывает ни хорошего, ни плохого времени.
В рамках предложения Liven предлагает до 1 495 730 новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 евро за акцию, а отдельные миноритарные акционеры Liven предлагают до 369 015 существующих обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 евро за акцию. В случае переподписки Liven имеет право увеличить объем предложения на сумму до 854 705 дополнительных новых обыкновенных акций. Кроме того, Liven оставляет за собой право сократить объем предложения на величину неподписанной части.
Девелопер недвижимости Liven в первом квартале увеличил выручку более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Девелопер недвижимости Liven, чьи облигации торгуются на Таллиннской бирже, сообщил о намерении весной провести IPO в основном списке Таллиннской биржи.
Хотя число сделок с квартирами в Таллинне и восстанавливается после зимнего спада, пока на рынке наблюдается «затоваривание» – уже построенных новых квартир при нынешних темпах продаж хватит на два года, а факторов, которые могли бы резко «взбодрить» рынок, не просматривается, считает маклер и аналитик, член Эстонской палаты маклеров Марк Дербнев.
Девелопер недвижимости Liven готовится к первичному размещению акций, которое конкуренты и аналитики считают проверкой на прочность для всего сектора в период, когда продажи новых квартир замедлились, а ситуацию осложняет возможный рост процентных ставок.
