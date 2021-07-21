Владимир Вайнгорт • 22 июля 2021 в 11:09
Подсказка
Только для подписчиков
Налоги

Требования для строителей - имитация деятельности

Иллюстративное фото.   Фото: Liis Treimann

Министр финансов нынешнего правительства решила отметиться в деле, которым безрезультатно занимались некоторые её предшественники (те, кто поумнее, туда не лезли). Речь идёт о планируемом изменении Закона о налогообложении с целью «окончательной победы» над налоговыми мошенниками в строительном секторе.

Правда, последний раз такую победу Минфин планировал, когда ввёл в действие регистр работ. Но... регистр работает, а Минфин фиксирует, что на конец 2020 года цифра ущерба из-за уклонения от налогов составила 28 миллионов евро. В том числе - 14,3 миллиона от «зарплат в конвертах». Точность удивительная, но ещё удивительнее уверенность в том, что главные нарушители - строительные фирмы.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Налоги
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи