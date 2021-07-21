Требования для строителей - имитация деятельности

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Министр финансов нынешнего правительства решила отметиться в деле, которым безрезультатно занимались некоторые её предшественники (те, кто поумнее, туда не лезли). Речь идёт о планируемом изменении Закона о налогообложении с целью «окончательной победы» над налоговыми мошенниками в строительном секторе.

Правда, последний раз такую победу Минфин планировал, когда ввёл в действие регистр работ. Но... регистр работает, а Минфин фиксирует, что на конец 2020 года цифра ущерба из-за уклонения от налогов составила 28 миллионов евро. В том числе - 14,3 миллиона от «зарплат в конвертах». Точность удивительная, но ещё удивительнее уверенность в том, что главные нарушители - строительные фирмы.