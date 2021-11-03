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    Какие маски годятся для использования в рабочей среде?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: весной у нас в компании разрешили носить как маски, так и защитные экраны. Теперь работодатель говорит, что защитного экрана недостаточно, нужно носить маску. К сожалению, я не могу носить маску, потому что в ней у меня ухудшается самочувствие, и я не могу больше работать. Как мне защитить себя, чтобы соответствовать правилам – медицинской маской, немедицинской маской, защитным экраном?

    Отвечает Пирет Кальюла, консультант Инспекции труда по вопросам рабочей среды:
    То, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в рабочей среде, решает работодатель на основании анализа рисков. Он устанавливает и требуемые защитные свойства этих средств. Поскольку защитные свойства масок (медицинских, респираторов типа FFP2 или FFP3) лучше, чем у защитных экранов, работодатель может ввести в рабочей среде требование ношения масок.
    Защитный экран защищает прежде всего при кашле и чихании, а также от капелек слюны во время разговора, но не фильтрует вдыхаемый или выдыхаемый воздух. Даже если маска не на сто процентов защищает от распространения вируса, ее ношение значительно снижает вероятность заразиться.
    Согласно информации на сайте kriis.ee, маской не считается шарф, снуд, воротник, защитный экран или иной предмет, который явным образом не предназначен для ношения в качестве защитной маски. Предпочтение отдается медицинским или приравненным к ним маскам (например, респираторам FFP1–3 или N95), которые эффективно препятствуют передаче дельта-штамма коронавируса.
    Для использования в рабочей среде не годятся и вышеназванные немедицинские многоразовые маски, основная функция которых состоит в том, чтобы ограничить распространение капелек слюны от носителя в среду и наоборот, а также ограничить контакт рук с закрытой маской частью лица. Таким образом, эта маска не равнозначна медицинской или респиратору типа FFP2 и FFP3, поскольку не обеспечивает достаточной защиты. В качестве средства индивидуальной защиты можно использовать медицинскую маску или респиратор типа FFP2 или FFP3.
    Если работодатель обязал носить маски, работник должен подчиниться этому требованию. Если вам не подходят выданные работодателем маски, скажите ему об этом. Работодателю имеет смысл сначала приобрести защитные маски разных производителей, потому что они могут различаться по форме, воздухопроницаемости, длине завязок и другим свойствам.
    Если работнику ношение маски противопоказано, работодатель прежде всего оценивает возможность реорганизовать работу работника таким образом, чтобы маску носить не требовалось. Если это невозможно, то, к сожалению, трудовые отношения продолжаться не могут, поскольку работник не в состоянии исполнять свои рабочие обязанности безопасным для себя и других образом.
    Работник должен подумать и сообщить работодателю, каким он сам видит решение в данной ситуации. Существует ли обладающая требуемыми защитными свойствами маска, которая работнику подходит? Для большинства людей такие маски существуют. Если же работник не может носить никакую маску, то, к сожалению, он не может выполнять работу, предполагающую контакт с другими людьми, будь то коллеги или клиенты. Поскольку распространение вируса в стране масштабное, сейчас при контакте с другими людьми необходимо носить маски, и такая ситуация продлится, видимо, до весны или начала лета.

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