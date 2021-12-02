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    Может ли требовать сокращения работник, который не желает переходить на удаленную работу?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: Наше рабочее место представляет из себя открытый офис, в котором работает 10 человек. Различные обстоятельства складываются таким образом, что далеко не все работники хотят переходить на удаленную работу. Каким образом мы можем обеспечить безопасные условия труда в ситуации, когда очень высок уровень распространения коронавируса? Один из работников потребовал сокращения в том случае, если мы и в дальнейшем не сможем предложить ему рабочее место в офисе. Должны ли мы в данной ситуации сократить работника?

    Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда. Сотрудник может выполнять удаленную работу только в том случае, если работодатель и работник заключили соответствующее соглашение в письменной форме. Ни работник, ни работодатель не могут в одностороннем порядке требовать перехода на удаленную форму работы.
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