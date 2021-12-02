Может ли требовать сокращения работник, который не желает переходить на удаленную работу?

Читатель спрашивает: Наше рабочее место представляет из себя открытый офис, в котором работает 10 человек. Различные обстоятельства складываются таким образом, что далеко не все работники хотят переходить на удаленную работу. Каким образом мы можем обеспечить безопасные условия труда в ситуации, когда очень высок уровень распространения коронавируса? Один из работников потребовал сокращения в том случае, если мы и в дальнейшем не сможем предложить ему рабочее место в офисе. Должны ли мы в данной ситуации сократить работника?
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: