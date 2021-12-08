Подсказка

dv.ee

8 декабря 2021 в 13:10 Поделиться:









Ценовое ралли может привести к недострахованию коммерческой недвижимости

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Ценовое ралли на рынке стройматериалов привело к тому, что владельцам коммерческой недвижимости грозит риск недострахования. «Как правило, страховая сумма назначается по стоимости на момент строительства, а это значит, что при страховании более старых зданий выбранные клиентами страховые суммы могут отличаться от стоимости восстановления чуть ли не в несколько раз», — говорит менеджер по продуктам страхования имущества Seesam Сандра Смирнова.

По данным Департамента статистики, цены на стройматериалы выросли в третьем квартале 2021 года примерно на 7% в сравнении с предыдущим кварталом. Если же сопоставить этот показатель с данными за третий квартал 2020 года, рост составляет уже 17%. «Хотя доступность материалов в настоящий момент уже показывает признаки улучшения, влияние дефицита будет ощущаться на рынке еще долго, а это повышает риск того, что многие компании столкнутся с риском недострахования. Инфляция и удорожание расходов на рабочую силу означают, что даже договор, заключенный всего год назад, может при фиксированной сумме возмещения уже быть просроченным», — говорит Смирнова.