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    Положена ли компенсация сотруднику, сокращенному из-за отказа от вакцинации?

    Иллюстративное фото.

    Читатель спрашивает: работодатель провел анализ рисков в рабочей среде и решил, что на моем рабочем месте требуется наличие прививки от COVID-19. Мое решение было не прививаться. Работодатель представил мне письменное уведомление о расторжении трудового договора, в котором сказано, что я на рабочее место не подхожу. Стаж работы у меня здесь 20 лет. Как работодатель может теперь говорить, что я не подхожу? Получу ли я компенсацию от Кассы по безработице?

    Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда. Если работодатель оценил риски, принял все меры для их снижения и все равно считает, что на данном рабочем месте может работать только вакцинированный работник, расторжение трудового договора в чрезвычайном порядке с человеком, который не вакцинирован, может быть оправдано на основании п. 2 ч. 1 ст. 88 Закона о трудовом договоре (TLS). Если по результатам анализа рисков к рабочему месте предъявляются новые требования, т.е. наличие вакцинации, то невакцинированный работник больше на этом месте работать не может, независимо от его трудового стажа.
    Если трудовые отношения прекращаются на основании п. 2 ч. 1 ст. 88 TLS, т.е. из-за того, что работник на должность не подходит, это дает ему право ходатайствовать о компенсации по страхованию от безработицы. Если бы трудовые отношения были прекращены на основании пп. 3–8 ч. 1 ст. 88 TLS, т.е. из-за виновного деяния работника, то работник не мог бы ходатайствовать о компенсации по страхованию от безработицы.
    Окончательную оценку того, согласуется ли расторжение трудового договора с законом, может дать орган, рассматривающий трудовые споры (комиссия по трудовым спорам или суд). Чтобы оспорить расторжение трудового договора в чрезвычайном порядке, нужно в течение 30 календарных дней после получения уведомления о расторжении договора подать заявление в комиссию по трудовым спорам или иск в суд.
    Если при рассмотрении трудового спора будет установлено, что работодатель расторг трудовой договор незаконно, работник, согласно ч. 1 ст. 109 TLS, может потребовать возмещения в размере среднемесячного вознаграждения за труд за три месяца. Суд или комиссия по трудовым спорам может изменить размер возмещения, учитывая обстоятельства расторжения трудового договора и интересы обеих сторон.

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