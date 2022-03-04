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    Полный список санкций ЕС в отношении России и Беларуси на 4 марта

    Фото: VALENTYN OGIRENKO

    Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало список европейских санкций в отношении России и Беларуси, актуальный на 4 марта. ДВ публикуют сообщение МИД в переводе с несущественными сокращениями.

    • В течение недели после военной агрессии России в Украине ЕС быстро принял четыре крупных и жестких пакета санкций, в координации со своими ближайшими партнерами - США, Великобританией, Канадой и другими. Это самые большие пакеты санкций в истории ЕС, наносящие ущерб российской финансовой системе, индустрии высоких технологий и Кремлю.
    • Всего (с 2014 г.) под санкции попало более 700 человек, которые прямо или косвенно подрывали суверенитет или территориальную целостность Украины, включая Путина, Лаврова, Шойгу и Пескова.
    • ЕС принял важное решение об отключении 7 крупнейших российских банков от системы SWIFT. Также запрещены операции самого важного финансового учреждения России, Центрального банка России, что парализует его миллиардные валютные резервы. Также заморожены активы нескольких российских банков и ограничены их операции.
    • Запрет Russia Today и Sputnik вести трансляцию в ЕС.
    • Запрет российским самолетам, в т.ч. частным, входить в воздушное пространство ЕС.
    • В Брюсселе принято решение об усилении экономических санкций в отношении Беларуси, в том числе в отношении товарной группы 2707, введенных по предложению Эстонии. Решение вступило в силу сегодня (4 марта). Пакет также включал санкции в отношении 22 высокопоставленных белорусских военнослужащих.
    • Будут рассмотрены новые ограничения в отношении России и Беларуси.
    • Санкции ЕС автоматически становятся обязательными для всех государств-членов ЕС, как физических, так и юридических, с даты их вступления в силу. Например, финансовые санкции, замораживание активов как адресная мера, должны соблюдаться банками и применяться к конкретным физическим и юридическим лицам, ограничивая их доступ к деньгам и другим активам.
    • Согласованные санкции будут немедленно опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза. Мы рекомендуем следить за Картой санкций ЕС и информационным бюллетенем Европейского Союза.

    I И II ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС (23.02-24.02.2022)

    23 февраля и 24 февраля Европейский Союз согласовал строгие санкции, которые должны вызвать серьезные последствия для российской экономики и государственных предприятий, изоляцию российской финансовой системы и ограничение доступа России к передовым технологиям. После оккупации Донецкой и Луганской областей был введен новый санкционный режим, предусматривающий крупную торговую блокаду этих территорий. Кроме того, заморожены активы почти 500 человек, ответственных за агрессию в отношении Украины или поддерживающих российский режим.
    • В санкционный список добавлено около 500 российских или белорусских частных лиц (включая Путина и Лаврова, Пригожина и членов его семьи, Шойгу, Медведева, Мишустина, депутатов Госдумы и Совета Безопасности, военных, принимавших участие в атаке на Украину, и некоторых олигархов).
    Их активы будут заморожены, и им будет запрещен въезд в ЕС (Путину и Лаврову не будет запрещен въезд в ЕС). Думая о будущем, упростили и дополнительное внесение в список олигархов и членов их семей.
    • В финансовом секторе введены следующие ограничения:
    - Финансирование российского государства, его правительства и центрального банка запрещено.
    - Заморозка активов трех российских банков (Банк Россия, ПРОМСВЯЗЬБАНК, ВЭБ) и ограничения (кредитование, рефинансирование, покупка ценных бумаг) на операции с другими банками (например, Альфа, Открытие) и 9 государственными предприятиями, поскольку они поддерживают российскую военную промышленность (Агентство интернет-исследований, Алмаз-Антей (авиация и оборона), Камаз (автомобилестроение), Новороссийский морской торговый порт (судоходство), Ростех (дочерние предприятия, действующие, в основном, в военном секторе), РЖД (инфраструктура), Севмаш (судостроение), Совкомфлот (судоходство) и Объединенная судостроительная корпорация (судостроение).
    - Ужесточены ограничения для ранее подсанкционных банков ВФ (Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк)
    - Гражданам России запрещено принимать новые депозиты на сумму более 100 000 евро в банках ЕС, также ограничена покупка ценных бумаг ЕС.
    • Запрещен экспорт высоких технологий в энергетическом секторе. Он распространяется на оборудование и технологии, необходимые для модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов.
    • В транспортной сфере введен запрет на экспорт в Россию всех самолетов, комплектующих и оборудования, а также запрет на оказание сопутствующих услуг. Эти меры включают, но не ограничиваются лизингом воздушных судов и аналогичными услугами. Эта мера имеет быстрый эффект и означает, что России сложно поддерживать сертификацию своих самолетов с точки зрения авиационной безопасности.
    • Реализуются дополнительные меры экспортного контроля с целью сокращения мощностей России, в частности: экспортные ограничения на товары двойного назначения, новые технологии и отдельные компоненты, финансирование экспортных операций.
    Запрет нацелен на товары, которые позволяют России наращивать свои военные и технологические возможности (включая электронику, компьютеры, телекоммуникационные приложения и оборудование для защиты информации, лазеры и полупроводники, морское оборудование, морские технологии).
    Важным дополнением к экспортному контролю является введение новых ограничительных мер Японией и Южной Кореей в дополнение к США, Канаде и Великобритании.
    • В Донецке и Луганске установлен новый санкционный режим, очень похожий на режим в отношении Крыма, установленный в 2014 году. Он запрещает:
    - импорт товаров из Донецка и Луганска;
    - экспорт отдельных товаров (от полезных ископаемых до оборудования для использования в энергетике, телекоммуникациях, транспорте).
    - инвестиции (включая недвижимость и приобретение бизнеса)
    Положения и решения Пакета I и II:
    • Исполнительный регламент (ЕС) 2022/260 и Решение (CFSP) 2022/267;
    • Исполнительный регламент (ЕС) 2022/261 и решение (CFSP) 2022/265;
    • Исполнительный регламент (ЕС) 2022/332 и решение (CFSP) 2022/331;
    • Регламент (ЕС) 2022/262 и Решение (CFSP) 2022/264;
    • Регламент (ЕС) 2022/328 и Решение: (CFSP) 2022/327;
    • Регламент (ЕС) 2022/263 и Решение (CFSP) 2022/266.
    III ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС (27.02-28.02.2022)
    В центре внимания третьего пакета санкций - дополнительные санкции в отношении российского банковского сектора (включая Центральный банк), а также введение запрета на полеты в воздушном пространстве ЕС. Кроме того, дополнительные санкции применены к юридическим и физическим лицам.
    • Санкции против ЦБ РФ - вступили в силу 28.02.
    - Запрещены операции с активами Центрального банка России и их управление. Санкции включают общий запрет для всех организаций или граждан ЕС на любые операции с Центральным банком России, независимо от типа валюты. Сделано исключение для операций, которые считаются важными для поддержания финансовой стабильности.
    - Ограничения фактически ограничивают возможности рефинансирования России, поскольку большая часть международных резервов страны находится за границей. Эти меры также эффективно ограничивают возможности России финансировать свою военную деятельность.
    - Регламент (ЕС) 2022/334 и Решение (CFSP) 2022/335
    • Санкции о запрете на полеты - вступили в силу 28 февраля.
    - Эта мера запрещает воздушным судам, зарегистрированным в России и контролируемым Россией, приземляться, взлетать или летать в Европейском Союзе.
    - Исключение сделано для особых ситуаций и гуманитарной деятельности.
    - Регламент (ЕС) 2022/334 и Решение (CFSP) 2022/335
    • Санкции в отношении лиц - вступили в силу 28.02.
    - Принято решение о внесении в санкционный список 26 олигархов и бизнесменов (в том числе Песков – пресс-секретарь Путина; Сечин – генеральный директор «Роснефти»; Фридман – акционер «Альфа-групп», Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; член наблюдательного совета ОАО «РЖД» и др.), а также одной организации (Страховая компания газовой промышленности «СОГАЗ»).
    - Решение (CFSP) 2022/337 и Исполнительный регламент (ЕС) 2022/336
    IV ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС (01.03-03.03.2022)
    • Деятельность российских пропагандистских каналов Sputnik и Russia Today и их дочерних компаний приостановлена ​​до окончания агрессии против Украины и до тех пор, пока Россия и связанные с ней каналы не прекратят дезинформацию и манипулирование информацией против ЕС и стран запада - действует с 02.03.
    - Регламент (ЕС) 2022/350 и Решение (CFSP) 2022/351
    • С 12 марта от системы SWIFT будут отключены 7 крупнейших банков ВФ: Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк "Россия", Совкомбанк, ВЭБ, ВТБ.
    Вступил в силу с 02.03 (переходный период 10 дней).
    - Регламент (ЕС) 2022/345 и Решение (CFSP) 2022/346
    • Дополнительные ограничения, введенные в отношении Беларуси в связи с участием Беларуси в российской военной агрессии против Украины – действуют с 03.03.
    - введены ограничения на минеральное топливо, в том числе на продукцию товарной позиции 2707;
    - Добавлены ограничения на торговлю табачными изделиями, изделиями из хлористого калия, изделиями из дерева, цементными изделиями, изделиями из железа и стали и резиновыми изделиями;
    - Также введены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения и некоторых высокотехнологичных товаров и технологий, которые могут способствовать военному, технологическому развитию, развитию обороны и безопасности Беларуси, а также на оказание сопутствующих услуг.
    - 22 высокопоставленных белорусских военнослужащих внесены в санкционные списки.
    - Регламент (ЕС) 2022/355 и Решение (CFSP) 2022/356
    • С 2014 г. санкции введены в отношении 702 лиц и 53 организаций.

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