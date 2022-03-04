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4 марта 2022 в 9:08 Поделиться:









Полный список санкций ЕС в отношении России и Беларуси на 4 марта

Фото: VALENTYN OGIRENKO

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало список европейских санкций в отношении России и Беларуси, актуальный на 4 марта. ДВ публикуют сообщение МИД в переводе с несущественными сокращениями.

• В течение недели после военной агрессии России в Украине ЕС быстро принял четыре крупных и жестких пакета санкций, в координации со своими ближайшими партнерами - США, Великобританией, Канадой и другими. Это самые большие пакеты санкций в истории ЕС, наносящие ущерб российской финансовой системе, индустрии высоких технологий и Кремлю.

• Всего (с 2014 г.) под санкции попало более 700 человек, которые прямо или косвенно подрывали суверенитет или территориальную целостность Украины, включая Путина, Лаврова, Шойгу и Пескова.

• ЕС принял важное решение об отключении 7 крупнейших российских банков от системы SWIFT. Также запрещены операции самого важного финансового учреждения России, Центрального банка России, что парализует его миллиардные валютные резервы. Также заморожены активы нескольких российских банков и ограничены их операции.

• Запрет Russia Today и Sputnik вести трансляцию в ЕС.

• Запрет российским самолетам, в т.ч. частным, входить в воздушное пространство ЕС.

• В Брюсселе принято решение об усилении экономических санкций в отношении Беларуси, в том числе в отношении товарной группы 2707, введенных по предложению Эстонии. Решение вступило в силу сегодня (4 марта). Пакет также включал санкции в отношении 22 высокопоставленных белорусских военнослужащих.

• Будут рассмотрены новые ограничения в отношении России и Беларуси.

• Санкции ЕС автоматически становятся обязательными для всех государств-членов ЕС, как физических, так и юридических, с даты их вступления в силу. Например, финансовые санкции, замораживание активов как адресная мера, должны соблюдаться банками и применяться к конкретным физическим и юридическим лицам, ограничивая их доступ к деньгам и другим активам.

I И II ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС (23.02-24.02.2022)

23 февраля и 24 февраля Европейский Союз согласовал строгие санкции, которые должны вызвать серьезные последствия для российской экономики и государственных предприятий, изоляцию российской финансовой системы и ограничение доступа России к передовым технологиям. После оккупации Донецкой и Луганской областей был введен новый санкционный режим, предусматривающий крупную торговую блокаду этих территорий. Кроме того, заморожены активы почти 500 человек, ответственных за агрессию в отношении Украины или поддерживающих российский режим.

• В санкционный список добавлено около 500 российских или белорусских частных лиц (включая Путина и Лаврова, Пригожина и членов его семьи, Шойгу, Медведева, Мишустина, депутатов Госдумы и Совета Безопасности, военных, принимавших участие в атаке на Украину, и некоторых олигархов).

Их активы будут заморожены, и им будет запрещен въезд в ЕС (Путину и Лаврову не будет запрещен въезд в ЕС). Думая о будущем, упростили и дополнительное внесение в список олигархов и членов их семей.

• В финансовом секторе введены следующие ограничения:

- Финансирование российского государства, его правительства и центрального банка запрещено.

- Заморозка активов трех российских банков (Банк Россия, ПРОМСВЯЗЬБАНК, ВЭБ) и ограничения (кредитование, рефинансирование, покупка ценных бумаг) на операции с другими банками (например, Альфа, Открытие) и 9 государственными предприятиями, поскольку они поддерживают российскую военную промышленность (Агентство интернет-исследований, Алмаз-Антей (авиация и оборона), Камаз (автомобилестроение), Новороссийский морской торговый порт (судоходство), Ростех (дочерние предприятия, действующие, в основном, в военном секторе), РЖД (инфраструктура), Севмаш (судостроение), Совкомфлот (судоходство) и Объединенная судостроительная корпорация (судостроение).

- Ужесточены ограничения для ранее подсанкционных банков ВФ (Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк)

- Гражданам России запрещено принимать новые депозиты на сумму более 100 000 евро в банках ЕС, также ограничена покупка ценных бумаг ЕС.

• Запрещен экспорт высоких технологий в энергетическом секторе. Он распространяется на оборудование и технологии, необходимые для модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов.

• В транспортной сфере введен запрет на экспорт в Россию всех самолетов, комплектующих и оборудования, а также запрет на оказание сопутствующих услуг. Эти меры включают, но не ограничиваются лизингом воздушных судов и аналогичными услугами. Эта мера имеет быстрый эффект и означает, что России сложно поддерживать сертификацию своих самолетов с точки зрения авиационной безопасности.

• Реализуются дополнительные меры экспортного контроля с целью сокращения мощностей России, в частности: экспортные ограничения на товары двойного назначения, новые технологии и отдельные компоненты, финансирование экспортных операций.

Запрет нацелен на товары, которые позволяют России наращивать свои военные и технологические возможности (включая электронику, компьютеры, телекоммуникационные приложения и оборудование для защиты информации, лазеры и полупроводники, морское оборудование, морские технологии).

Важным дополнением к экспортному контролю является введение новых ограничительных мер Японией и Южной Кореей в дополнение к США, Канаде и Великобритании.

• В Донецке и Луганске установлен новый санкционный режим, очень похожий на режим в отношении Крыма, установленный в 2014 году. Он запрещает:

- импорт товаров из Донецка и Луганска;

- экспорт отдельных товаров (от полезных ископаемых до оборудования для использования в энергетике, телекоммуникациях, транспорте).

- инвестиции (включая недвижимость и приобретение бизнеса)

Положения и решения Пакета I и II:

III ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС (27.02-28.02.2022)

В центре внимания третьего пакета санкций - дополнительные санкции в отношении российского банковского сектора (включая Центральный банк), а также введение запрета на полеты в воздушном пространстве ЕС. Кроме того, дополнительные санкции применены к юридическим и физическим лицам.

• Санкции против ЦБ РФ - вступили в силу 28.02.

- Запрещены операции с активами Центрального банка России и их управление. Санкции включают общий запрет для всех организаций или граждан ЕС на любые операции с Центральным банком России, независимо от типа валюты. Сделано исключение для операций, которые считаются важными для поддержания финансовой стабильности.

- Ограничения фактически ограничивают возможности рефинансирования России, поскольку большая часть международных резервов страны находится за границей. Эти меры также эффективно ограничивают возможности России финансировать свою военную деятельность.

• Санкции о запрете на полеты - вступили в силу 28 февраля.

- Эта мера запрещает воздушным судам, зарегистрированным в России и контролируемым Россией, приземляться, взлетать или летать в Европейском Союзе.

- Исключение сделано для особых ситуаций и гуманитарной деятельности.

• Санкции в отношении лиц - вступили в силу 28.02 .

- Принято решение о внесении в санкционный список 26 олигархов и бизнесменов (в том числе Песков – пресс-секретарь Путина; Сечин – генеральный директор «Роснефти»; Фридман – акционер «Альфа-групп», Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; член наблюдательного совета ОАО «РЖД» и др.), а также одной организации (Страховая компания газовой промышленности «СОГАЗ»).

IV ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС (01.03-03.03.2022)

• Деятельность российских пропагандистских каналов Sputnik и Russia Today и их дочерних компаний приостановлена ​​до окончания агрессии против Украины и до тех пор, пока Россия и связанные с ней каналы не прекратят дезинформацию и манипулирование информацией против ЕС и стран запада - действует с 02.03.

• С 12 марта от системы SWIFT будут отключены 7 крупнейших банков ВФ: Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк "Россия", Совкомбанк, ВЭБ, ВТБ.

Вступил в силу с 02.03 (переходный период 10 дней).

• Дополнительные ограничения, введенные в отношении Беларуси в связи с участием Беларуси в российской военной агрессии против Украины – действуют с 03.03.

- введены ограничения на минеральное топливо, в том числе на продукцию товарной позиции 2707;

- Добавлены ограничения на торговлю табачными изделиями, изделиями из хлористого калия, изделиями из дерева, цементными изделиями, изделиями из железа и стали и резиновыми изделиями;

- Также введены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения и некоторых высокотехнологичных товаров и технологий, которые могут способствовать военному, технологическому развитию, развитию обороны и безопасности Беларуси, а также на оказание сопутствующих услуг.

- 22 высокопоставленных белорусских военнослужащих внесены в санкционные списки.

• С 2014 г. санкции введены в отношении 702 лиц и 53 организаций.