Подсказка

Роман Захаров

4 апреля 2022 в 3:00 Поделиться:









Почему 75% проектов по дигитализации проваливаются?

Дигитализация - модное слово, за которым скрывается масса провалившихся проектов, о которых совсем не модно говорить. Более 75% всех проектов по внедрению дигитализации проваливаются - по срокам, бюджету, содержанию, или вовсе по всем трем показателям.

Причина проста: компании внутренне не готовы к дигитализации. Они переоценивают свои возможности. А поставщики ИТ-решений просто делают бизнес - даже с теми, кто «не готов».

Последние 15 лет я работаю с компаниями в качестве внешнего консультанта и ментора по управлению проектами. За последние два года я проанализировал «дигитальное путешествие» 60 предприятий. Компании совершенно разные: с годовым оборотом от 1 до 100 млн евро, количеством сотрудников от 5 до 1000+; от стартапов до уже бывалых фирм.

С точки зрения дигитальной трансформации все они очень похожи: те же бизнес-вызовы, завышенные ожидания, слабое понимание сложности изменений, трудности с компетенцией персонала, повторяющиеся ошибки. Но выделяются 5% компаний, которые сумели реалистично оценить свои способности, возможности и потребности. Они на порядок успешнее как с точки зрения дигитализации, так и бизнеса в целом.

Разберёмся с терминами До первой встречи по теме дигитализации надо убедиться, что коллеги одинаково, и, что важнее, правильно понимают терминологию. Источников по теме много - понять, какие из них авторитетные, не так-то просто. Неразберихи добавляет и многоязычность. Поэтому приведу минимальный набор понятий на русском, английском и эстонском: Аналоговое (хранение информации), analoogne, analog - самый древний способ хранения информации: текст, написанный от руки, наскальные рисунки и т.д. Однако чтобы понять информацию, нам надо ее распознать и осмыслить. Дигитирование (оцифровка), Digiteerimine, Digitizing – перевод информации из аналоговой формы в дигитальную (цифровую): фотографирование бумажного документа на телефон создаст файл, состоящий из нулей и единиц, которые будут понятен компьютерной программе. Но информативных данных по-прежнему нет - нам необходимо посмотреть на экран, чтобы понять суть текста. Большинство данных в мире - дигитированные версии аналогового мира: бесчисленные фотографии в интернете, видеоролики и т.д. Дигитализация (цифровизация), Digitaliseerimine, Digitalization - например, любой текстовый редактор, который позволяет напечатать на клавиатуре сразу цифровой документ. Мы можем делать copy-paste текста, поменять шрифт - мы работаем с той же цифровой информацией, с которой работает ИТ-система (например, автоматическая проверка орфографии). Дигитальная трансформация, Digitaalne transformatsioon, Digital transformation - применение дигитальных технологий с целью улучшения бизнеса.

Так какой же должна быть дигитализация, чтобы помогать бизнесу, а не просто быть статьей расходов?

Основная ошибка управленцев - дигитализацию рассматривают либо как покупку «магической зелёной кнопки», которая решит все проблемы, либо как отдельно стоящий проект, не связанный с другими частями компании. Важно знать и понимать, какие шаги и в каком порядке следует делать на пути дигитализации.

0. ПОВЕРЬТЕ, что у сотрудников, конечно же, есть общее понимание того “как мы работаем”, но у компании есть и десятки процессов, про которые мало кто знает, есть процедуры, которые не исполняются, есть критичные для бизнеса знания, находящиеся исключительно в головах сотрудников.

1. ОПРЕДЕЛИТЕ, как “мы работаем на самом деле”, т.е. как на самом деле проходят процессы. Визуализируйте, смоделируйте это.

Пример: Руководители должны четко отвечать на вопросы: “сколько процессов в моём отделе? - 27 процессов” и “сколько процессов я лично исполняю? - 5 процессов”. Текстовое руководство (конечно же, с картинками) на 200 страниц - плохая идея: всё равно никто кроме автора не разберется (да и он запутается).

2. ВЫЯСНИТЕ с коллегами "что же мы продаём?" и "кому?". Та самая ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА должна быть одинаково понята коллегами. Пример: выставление счета клиенту к оплате НЕ добавляет ценности клиенту, а просто является стандартом ведения бизнеса.

3. НАЙДИТЕ процессы, которые можно улучшить через дигитализацию. Определите конкретные ИТ-технологии. Определите, что конкретно в процессе изменится к лучшему.

Пример: программный робот (Robotic Process Automation) в 20 раз ускорит ввод данных клиента и высвободит 20 рабочих часов продавцов.

4. КОНТРОЛИРУЙТЕ ПРОЦЕССЫ - сколько процессов, в каком отделе будем дигитализировать, в каких процессах создается ЦЕННОСТЬ.

4.1 УЛУЧШАЙТЕ - все процессы, что можно улучшить без дигитализации и больших инвестиций, улучшайте прямо здесь и сейчас.

Пример: начните измерять общую эффективность работы оборудования “на бумаге”, определите показатели, связь между ними и их суть, научите сотрудников “видеть” потери времени, определите типы потерь времени, классифицируйте первопричины и тд. Как только “бумажный” процесс заработает - переходите к дигитализации этого процесса.

4.2 ДИГИТАЛИЗИРУЙТЕ - определите конкретные проекты, спланируйте и мониторьте исполнение каждого из них; создайте карты новых процессов и процессов, которые будут изменены.

Как у организации нет конечной точки развития, так и дигитализация не имеет конечной цели - всегда найдётся новая потребность, новые задачи и новые технологии, которые запустят цикл заново. Все те, кто дошел до шага 4.2, смогут запустить следующий цикл дигитализации с несравнимо меньшими потерями и большей пользой для бизнеса, сотрудников и клиентов.