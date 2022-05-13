Юрист поясняет: что нужно учесть при трудоустройстве несовершеннолетнего?
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Читатель спрашивает: Мой 12-летний ребенок хочет заработать во время каникул на карманные расходы. Мы договорились, что этим летом он сможет пойти на работу. Что мне как родителю следует иметь в виду?
Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда:
Найдя подходящее рабочее место, прежде всего необходимо помнить, что трудовой договор следует заключить письменно. Согласие на трудоустройство несовершеннолетнего должен также дать его законный представитель, то есть родитель. Закон не регулирует, в какой форме родитель должен выразить свое согласие, — оно может быть как устным, так и письменным. В исключительных случаях согласие можно выразить позднее, когда подросток уже приступил к работе. Тем не менее рекомендуем дать согласие письменно, чтобы все было полностью понятно.
В случае несовершеннолетних в возрасте 7–14 лет работодатель должен внести данные ребенка в Регистр работы за 10 дней до начала трудовой деятельности. С 01.09.2022 возрастное ограничение изменится, и требование уведомить за 10 дней будет действовать только в отношении детей в возрасте 7–12 лет.
В раздел с дополнительной информацией Регистра работы работодатель должен вписать:
• согласие законного представителя несовершеннолетнего;
• условия труда несовершеннолетнего, включая место выполнения работы и рабочие обязанности;
• данные о школьной обязанности.
Непременно стоит также добавить данные контактного лица, с которым инспектор труда может связаться в случае необходимости — это упрощает процедуру.
Настоятельно рекомендуем родителям: поинтересуйтесь, какую работу будет выполнять ваш ребенок, является ли она безопасной и посильной для него? Также следует помнить, что рабочее время несовершеннолетнего ограничивается строже, чем рабочее время взрослых. Цель ограничений — защитить здоровье молодых. Дополнительная информация доступна на сайте о трудоустройстве несовершеннолетних.
Если с вашим ребенком заключен договор, проверьте, внесены ли данные об этом в Регистр работы. Перейти в Регистр работы можно с сайта Налогово-таможенного департамента.
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