Деньги для начинающей компании: где и на каких условиях их получить?

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Начинающие предприниматели вправе рассчитывать на различные меры поддержки – от консультационной до финансовой (субсидии, гарантии, займы). Эту поддержку обеспечивают государство, органы местного самоуправления, а также иные профильные структуры.

О том, где и на каких условиях начинающие компании могут получить помощь, рассказывает юрист консалтинговой компании ABConsult Plus Анжела Мелихова.

По общему правилу, к категории начинающих в Эстонии относятся предприниматели различных организационно-правовых форм (предприниматель - физическое лицо (FIE), паевое товарищество (OÜ) и т.д.), зарегистрированные в Коммерческом регистре не более 24 месяцев.

Рассмотрим основные субсидии на начало бизнеса.

Субсидия на начало предпринимательской деятельности

Субсидия на начало предпринимательской деятельности (EVAT) выделяется эстонской Кассой по безработице

Плюс субсидии – нет требований к самофинансированию со стороны ходатайствующего лица и небольшой объем предоставляемых документов.

Требования, предъявляемые к ходатайствующему лицу:

•наличие статуса безработного;

•возраст – 18 лет и старше;

•прохождение курсов по обучению предпринимательству в объеме не менее 56 академических часов либо наличие специального или высшего экономического образования, либо предпринимательского опыта (акцептуется деятельность в качестве FIE или члена правления коммерческого товарищества продолжительностью не менее одного года).

Порядок, условия получения и целевое назначение этого пособия определяет Закон об услугах и пособиях рынка труда.

Данная мера не применима в отношении:

•покупки недвижимости;

•оплаты обучения;

•взносов в паевой капитал и ряда других действий.

Запрет на получение субсидии установлен и в отношении отдельных категорий лиц (например, лиц, имеющих налоговые задолженности перед государством или на занятие предпринимательской деятельностью).

Стоит иметь ввиду, что, получив пособие, начинающий предприниматель вправе претендовать на получение целого ряда дополнительных услуг поддержки, также предлагаемых со стороны Кассы по безработице: обучение, индивидуальное менторство и участие в работе менторского клуба, с целью поддержки (сопровождения) предпринимателя в реализации бизнес-идеи на первом этапе его деятельности.

Стартовое пособие для начинающих предпринимателей

Субсидия выдается в размере до 15 000 евро. Несмотря на название, она ориентирована, скорее, не на запуск, а на развитие бизнеса. Ею могут воспользоваться начинающие микропредприниматели, зарегистрированные в Коммерческом регистре не более 24 месяцев. Благодаря данной поддержке к концу 2023 года планируется создать 1000 новых рабочих мест.

Пособие покрывает до 80% стоимости проекта, но не более 15 000 евро. Размер самофинансирования – 20%. Поддержка предназначена для начинающих компаний, имеющих определенный потенциал развития, необходимый для расширения регионального предпринимательства и увеличения числа экспортеров.

В числе прочих, данной субсидией могут воспользоваться и те предприниматели, которые начинали свое дело за счет пособия, выдаваемого Кассой по безработице (при условии успешной реализации поддержанного бизнес-проекта).

Ходатайство о получении пособия подается через электронную среду Государственного центра опорных услуг . Здесь же содержится информация о порядке получения (в том числе, на русском языке), а также перечень и бланки необходимых документов.

Предусмотрены существенные ограничения в отношении поддерживаемых сфер деятельности и акцептуемых расходов.

В частности, речь идет о необходимости создания не менее двух рабочих мест и соблюдении требований по размеру оплаты труда указанных работников.

Поддержку не могут получить компании:

•действующие в сфере обработки и сбыта сельскохозяйственной продукции;

•обработки и хранения рыбы;

•финансовой и страховой деятельности, а также ряда других областей.

Обязательное условие подачи ходатайства о выделении пособия - получение предварительной оценки со стороны специалиста уездного центра развития предпринимательства

В процессе реализации проекта, а также после его окончания начинающий предприниматель обязан, как минимум, раз в полгода участвовать в консультациях по развитию во взаимодействии со специалистами уездных центров развития предпринимательства. Цель таких консультаций – поддержать последовательное проведение в жизнь бизнес-плана и достигнуть запланированных результатов. Посещая консультации по развитию, предприниматель представляет консультанту баланс и отчет о прибыли.

Субсидии на начало предпринимательской деятельности, выделяемые со стороны органов местного самоуправления

В качестве успешного примера поддержки регионального бизнеса можно привести опыт Нарвы по софинансированию проектов начинающих предпринимателей. Максимальный размер софинансирования составляет 50% полной суммы проекта, но не более 3000 евро.

В 2003 - 2019 гг. в Нарве было поддержано 140 бизнес-проектов на общую сумму 299 797 евро и создано 539 новых рабочих мест.

Автор публикации - Анжела Мелихова, PhD, юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ