Подсказка

dv.ee

17 августа 2023 в 9:31









С 1 января появится возможность увеличить взносы во вторую ступень

Подать заявление на увеличение взноса по II ступени можно будет с 1 января, а более высокий процент начнет действовать с начала 2025 года. Фото: Shutterstock

Менее чем через полгода, с 1 января 2024 года, взносы во вторую ступень можно будет увеличить до 6%, при этом 4%, добавляемые государством, сохранятся.

Нынешняя схема отчислений в рамках второй ступени в размере 2% от зарплаты до вычета налогов + 4% от государства предоставляет всем желающим разумную возможность создать дополнительный личный финансовый буфер для выхода на пенсию. «По оценкам Банка Эстонии, при таком способе инвестирования доля второй ступени в пенсии по старости в течение 45 лет составит лишь около 30%, – говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк. – Это означает, что пенсия по-прежнему будет составлять лишь около 40% от последней зарплаты».

Менее чем через полгода, с 1 января 2024 года, каждый вкладчик второй ступени сможет выбрать, увеличивать ли ему свои взносы с 2025 года и на сколько. Они могут либо продолжать отчислять 2% от своей брутто-зарплаты, как это было до сих пор, либо увеличить свои взносы до 4% или даже до 6%. В любом случае размер государственной доплаты, т. е. 4% от социальной налоговой составляющей брутто-зарплаты работника, останется прежним.

Пенсионные активы растут быстрее

Что означают эти изменения? Возьмем, к примеру, среднего работника в Эстонии и предположим, что его брутто-зарплата составляет 1800 евро в месяц. В настоящее время человек, получающий такую зарплату, ежемесячно отчисляет на вторую ступень 108 евро. Из них 36 евро (2%) – его собственный взнос, а 72 евро (4%) – взнос государства.

Если тот же самый пенсионный вкладчик решит увеличить свой взнос до 6%, то ежемесячно на вторую ступень будет уходить 180 евро, то есть 108 евро (6%) от его брутто-зарплаты, плюс 72 евро (4%), которые платит государство.

«Это прекрасная возможность увеличить свой взнос в пенсионный фонд, поскольку со временем государственная солидарная пенсия по старости, основанная на минимальных потребностях (I ступень) всё меньше будет соответствовать ожиданиям людей, – сказала Пейк. – В настоящее время в Эстонии на каждого человека пенсионного возраста приходится около 2,2 человека трудоспособного возраста. Однако прогнозы показывают, что к 2060 году это соотношение будет значительно ниже и составит 1,7. При нынешней ставке социальных взносов трудно в достаточной степени увеличить государственную пенсию, и скорее следует ожидать её уменьшения. Именно поэтому на протяжении последних десятилетий все мы можем и должны улучшать ситуацию, инвестируя в свою пенсию через вторую и третью ступени».

В отличие от третьей ступени, взносы рассчитываются и уплачиваются из заработной платы брутто. Это означает, что плательщик взносов в рамках второй ступени сразу же получает 20%-ный подоходный налог с этой суммы, что означает налоговый выигрыш в размере 20 центов с каждого вложенного евро. В случае с III ступенью возврат подоходного налога будет получен только в следующем году. Это тоже существенная выгода, но налоговый выигрыш по II ступени сразу же начнёт увеличиваться благодаря сложным процентам.

Подать заявление на увеличение взноса по II ступени можно будет с 1 января, а более высокий процент начнет действовать с начала 2025 года. Можно будет выбирать между 2%, 4% и 6%.