  • OMX Baltic−0,35%296,54
  • OMX Riga0,65%930,49
  • OMX Tallinn0,28%1 954,45
  • OMX Vilnius0,2%1 288,21
  • S&P 5000,00%6 829,37
  • DOW 300,00%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,16%9 686,66
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,65
  03.12.25, 14:13

Подсказка для инвестора: как сэкономить на комиссиях и налогах

Уже второй год у частных инвесторов есть возможность использовать, в том числе зарубежных брокеров в рамках системы инвестиционного счета, что позволяет не только значительно сокращать расходы на комиссии и иметь доступ к широкому выбору ценных бумаг, но и использовать налоговое преимущество, а также отодвигать уплату подоходного налога на прибыль. Однако чтобы воспользоваться этим правом, необходимо правильно оформить налоговую декларацию.
Подсказка для инвестора: как сэкономить на комиссиях и налогах
  • Foto: Andras Kralla
До недавнего времени возможности инвестиционного счета были преимущественно доступны тем частным лицам, которые в качестве брокера использовали услуги одного из четырех эстонских банков. Проблема заключалась в том, что комиссии и возможности эстонских банков в значительной степени уступали многим другим брокерам.
Но с этого года у инвесторов появилась возможность в рамках инвестиционного счета без особых хлопот использовать, например, местного брокера Lightyear или зарубежных брокеров.
Основное достоинство инвестиционного счета заключается в том, что он позволяет отодвигать выплату налогов с прибыли. Проще говоря, вы можете платить налог с полученной прибыли не каждый год, а только когда начинаете выводить ее со счета.
Что и где декларировать

Статья продолжается после рекламы

В декларации частного лица все, что связано с инвестиционным счетом, отображается в графе 6.5 «Доход от финансовых активов».
В случае использования не банковского брокера, у инвестора есть два варианта, как задекларировать инвестиционный счет в графе 6.5 часть I «Данные об инвестиционном счете и финансовое учреждение».
Первый вариант предлагает руководящий специалист отдела подоходного налога НТД Ауне Мария Марьяпуу – в случае использования такого брокера инвестор декларирует в таблице 6.5 части I свой счет, который был создан на его имя в среде данного брокера.
Второй вариант – инвестор декларирует в таблице 6.5 части I свой эстонский банковский счет, с которого он переводит деньги на тот самый счет в среде зарубежного брокера. «Вместо эстонского банковского счета может подойти также, например, счет Wise Europe SA, то есть счет платежного учреждения», – дополняет Марьяпуу.
Важным изменением с этого года является то, что в обоих случаях, при использовании не банковского брокера, инвестор должен задекларировать в графе 6.5 части II «Доход от финансовых активов» только взнос или вывод средств со своего инвестиционного счета, будь то счет в среде брокера или эстонский банковский счет, тогда как сами сделки купли-продажи декларировать не нужно.
«При использовании первого варианта в части II таблицы 6.5 необходимо задекларировать деньги, которые будут вноситься на созданный на имя инвестора счет в среде брокера, а также снятие денег. Покупки и продажи ценных бумаг не подлежат декларированию», – поясняет специалист НТД.
В случае же использования второго варианта необходимо задекларировать деньги, которые инвестор вносит на банковский счет в Эстонии или же снимает оттуда. «Перечисление денег с банковского счета в Эстонии на счет, созданный у зарубежного брокера, и обратно на счет, а также покупку и продажу ценных бумаг декларировать не нужно», – отмечает Марьяпуу.
Если мы возьмем за пример известного в среде эстонских инвесторов американского брокера Interactive Brokers (IB), то действия при декларации такого счета выглядели бы таким образом.

Если в своей налоговой декларации в I части графы 6.5 инвестор задекларировал номер счета, который создан на его имя в IB, и тем самым зарегистрировал его как инвестиционный, то во II части этой графы инвестор должен указывать только поступления или вывод средств с данного счета. В этом случае не будет иметь значения, с каких счетов (LHV, Revolut и т.д.) деньги приходят и на какой уходят, поскольку все эти транзакции будут учтены на инвестиционном счете в IB, по которому инвестор и отчитывается.
Если же инвестиционным счетом будет задекларирован счет в эстонском банке, то в этом случае перевод или снятие со счета в IB должны проходить только через этот счет в банке, поскольку он является инвестиционным, и по нему инвестор отчитывается перед Налогово-таможенным департаментом. В этом случае разумно открыть отдельный счет в банке, чтобы связанные с инвестициями транзакции не перемешивались с другими ежедневными платежами.
Как правильно декларировать
«В части II таблицы 6.5 сделки должны быть указаны по дате их совершения, поскольку налоговый расчет производится на основе даты», — напоминает Марьяпуу.
Например, если в январе на инвестиционный счет поступило 1000 евро, в марте еще 1000 евро, а в июле со счета было снято 1500 евро, то в этом случае в декларации в части II таблицы 6.5 у вас должно быть три строки – по каждой на транзакцию, суммировать их за год нельзя.
Дело в том, что система инвестиционного счета позволяет отодвигать уплату подоходного налога на прибыль таким образом, что выводить со счета без налога можно лишь ту сумму, которая туда была внесена, а также поступившие туда нетто-дивиденды, с которых уже был удержан подоходный налог (об этом ниже). Если же вывод средств с инвестиционного счета начинает превышать внесенную туда сумму, то разница автоматически облагается подоходным налогом.
Например, если вы суммарно внесли на свой инвестиционный счет 1000 евро, которые принесли вам доход, скажем, в 200 евро, то при снятии со счета, например, сначала 500 евро, а потом 600 евро, только во втором случае 100 евро будут автоматически облагаться подоходным налогом. По этой причине Налоговому департаменту необходимо видеть, когда и какая сумма на счет была внесена, и когда какая сумма выводилась.
Внимание: если вы используете счет эстонского банка как инвестиционный, где вы пользуетесь также брокерскими услугами этого банка, – то есть, торгуете непосредственно через этот счет ценными бумагами, – то в этом случае отчет для НТД по такому счету автоматически составляется в банковской среде, который вам нужно в период подачи деклараций отправить в налоговую. В этом случае отдельно вручную в графе 6.5, как в случае использования не банковского брокера, заполнять в декларации ничего не нужно.

Статья продолжается после рекламы

Не платите налоги дважды
Так как чистые или нетто-дивиденды, с которых уже был удержан подоходный налог, учитываются на вашем инвестиционном счету как взнос, то их необходимо отдельно задекларировать соответственно как взнос в графе 6.5 части II, а также в графе 8.8. В случае, если вы этого не сделаете, то при выводе этих денег со счета с них повторно будет удержан подоходный налог.
Возьмем последний пример, когда на счет вы внесли 1000 евро, которые принесла вам доход в 200 евро, из которых 50 евро – это уже нетто-дивиденды. Если вы задекларируете эти дивиденды как взнос в графах 6.5 части II, а также в 8.8, то при выводе всей суммы в размере 1200 евро облагаться подоходным налогом будет только 150 евро. Если же дивиденды останутся не задекларированными, то подоходный налог будет взиматься со всей суммы дохода – 200 евро.
