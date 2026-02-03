Назад 03.02.26, 09:58 Разбираемся: сколько подоходного налога вернут в этом году? Декларирование доходов за прошлый год начинается 16 февраля и продлится до конца апреля. Возврат переплаченного подоходного налога начнется с 5 марта. Кто и в каком размере получит возврат подоходного налога, а также на что стоит обратить внимание при подаче налоговой декларации, разъясняет руководитель направления повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг.

Иллюстративное фото.

Foto: Viachaslau Krasnou

Из совокупного дохода человека разрешается вычитать общий необлагаемый минимум, расходы на обучение, пожертвования, а также взносы в третью пенсионную ступень.

В прошлом году размер необлагаемого минимума зависел от уровня дохода, то есть в налоговой декларации за 2025 год действует так называемый «налоговый горб». Для лиц, которые в прошлом году еще не достигли пенсионного возраста и чей годовой доход не превышал 14 400 евро, применяется необлагаемый минимум в размере 7848 евро в год. Если годовой доход находился в диапазоне 14 400–25 200 евро, расчет необлагаемого минимума становится сложнее, поскольку его размер уменьшается по формуле 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400). При годовом доходе свыше 25 200 евро необлагаемый минимум отсутствует. Для лиц пенсионного возраста необлагаемый минимум составляет 9312 евро в год.

В текущем, 2026 году «налоговый горб» больше не действует, то есть необлагаемый минимум больше не зависит от дохода человека и не уменьшается с ростом доходов, что следует учитывать при заполнении налоговой декларации в следующем году.

Статья продолжается после рекламы

В 2025 году ставка подоходного налога составляла и в текущем году составляет 22%. В частности, это означает, что как за взносы в третью пенсионную ступень, сделанные в прошлом году, так и за взносы текущего года государство возвращает 22% подоходного налога. Возврат подоходного налога по третьей пенсионной ступени Вероятнее всего, наибольший возврат подоходного налога получат те, кто в прошлом году делал взносы в третью пенсионную ступень. Государство возвращает подоходный налог со взносов в третью ступень до тех пор, пока они не превышают 15% годового брутто-дохода человека и не превышают 6000 евро в год. Например, те, чей уровень доходов это позволял и кто в 2025 году внес в третью ступень 6000 евро, теперь получат на свой расчетный счет 1320 евро возврата подоходного налога. Взносы в третью пенсионную ступень, как правило, автоматически отражаются в налоговой декларации. Если часть взносов была сделана в последние дни прошлого года (в период с 29 по 31.12.2025), они могут не отразиться в декларации автоматически, и тогда, чтобы получить от государства возврат подоходного налога их необходимо добавить вручную. Возврат подоходного налога по пожертвованиям и обучению По-прежнему допускается вычитать из налогооблагаемого дохода пожертвования и расходы на обучение в размере до 1200 евро, но не более 50% облагаемого налогом в Эстонии дохода. Например, при декларировании пожертвований и расходов на обучение, произведенных в 2025 году, на сумму в 1200 евро возврат подоходного налога составит 264 евро. Для того, чтобы взрослый учащийся мог воспользоваться налоговой льготой в связи с дополнительным обучением, у предоставляющей дополнительное обучение организации должно быть соответствующее разрешение на деятельность, либо оно должно подать уведомление о хозяйственной деятельности для проведения дополнительного обучения. Для получения налоговой льготы по пожертвованиям они должны быть сделаны организациям, входящим в список обладающих налоговыми льготами, с которым можно ознакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента. Учет дохода при продаже недвижимости Горячие новости 30.01.26, 18:52 Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса 31.01.26, 15:32 Известный зоомагазин ушел в убыток 01.02.26, 12:53 «Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы KM 28.01.26, 11:50 По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Статья продолжается после рекламы

Подоходный налог подлежит уплате с дохода, полученного от операций с недвижимостью, то есть с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если человек приобрел недвижимость за 20 000 евро и продал ее за 50 000 евро, то подоходный налог в размере 22% необходимо уплатить с дохода в 30 000 евро. Если продавец может подтвердить чеками инвестиции, сделанные для улучшения недвижимости, например, замену крыши дома или покупку новой кухонной мебели в квартиру, то эти расходы можно вычесть из дохода.

Декларирование дохода при продаже собственного жилья

При продаже недвижимости подоходный налог не требуется уплачивать в случае продажи собственного жилого помещения – такую сделку можно совершать без налога раз в два года.

Освобождение от подоходного налога при продаже возвращенного имущества и дачи

Помимо продажи собственного жилья, от подоходного налога освобождается также продажа незаконно отчужденного и возвращенного владельцу имущества, а также имущества, полученного в результате приватизации с преимущественным правом покупки. Подоходный налог не требуется уплачивать и при продаже садового дома или дачи, если площадь участка не превышает 2500 квадратных метров и объект находился в собственности продавца не менее двух лет.

Расчет подоходного налога при наследовании или дарении

Если планируется продать жилое помещение или жилой дом, полученные по наследству, которые наследник использовал в качестве места жительства до продажи и при этом в течение предыдущих двух лет не продавал ни одного места жительства, то подоходный налог с дохода от продажи наследства не взимается.

Если же продается имущество, полученное по наследству или по договору дарения, которое продавец не использовал в качестве места жительства, первоначальной стоимостью такого имущества считается ноль евро, и при его продаже подоходный налог необходимо уплатить со всей суммы продажи. Например, если внук продал полученную в наследство от дедушки или бабушки квартиру за 100 000 евро, при том, что наследодатель приобрел ее за 70 000 евро, то уплаченную ранее цену покупки нельзя вычесть, и подоходный налог подлежит уплате со всей суммы продажи.

Статья продолжается после рекламы

Подача декларации и использование возврата

Доходы за 2025 год удобнее и проще всего декларировать через среду электронных услуг e-MTA, для доступа к которой необходимы действующая ID-карта, Smart-ID или Mobiil-ID с действующими PIN-кодами. При наличии технической возможности пользоваться e-MTA электронная услуга «Мои доходы» дает обзор того, кто и в каком размере осуществлял выплаты человеку в 2025 году, а также сколько необлагаемого минимума было использовано. Там же можно увидеть предполагаемое обязательство по подоходному налогу. Окончательное налоговое обязательство или сумма возврата становится известна после подачи налоговой декларации, когда учтены все налогооблагаемые доходы и налоговые льготы.