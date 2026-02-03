Вкус биржи: винда зависла? Акции Microsoft падают

В конце прошлой недели мы удивились недооценке акций Microsoft, констатировали ставочку Илона на автоматизацию похвалили Пауэлла за то, что у него железные... решения. И разобрали биографию его преемника.
Кевин Уорш, кандидат на пост нового главы Федеральной резервной системы, которая определяет важные направления развития экономики США, кажется компромиссным вариантом, заявил руководитель отдела денежно-кредитной политики и внешней экономики Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель.
Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевина Уорша на должность ее председателя после того, как в мае завершится срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла. Кандидатуру должен утвердить Сенат США.
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.