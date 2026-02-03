Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,54%6 976,44
  • DOW 301,05%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 1001,15%10 341,56
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,57
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,54%6 976,44
  • DOW 301,05%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 1001,15%10 341,56
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,57
  • 03.02.26, 07:00

Вкус биржи: винда зависла? Акции Microsoft падают

В конце прошлой недели мы удивились недооценке акций Microsoft, констатировали ставочку Илона на автоматизацию похвалили Пауэлла за то, что у него железные... решения. И разобрали биографию его преемника.
Отчет шикарный, а акции падают - где справедливость?
  • Отчет шикарный, а акции падают - где справедливость?
  • Foto: Маттиас Болк / DPA / Picture Alliance / Scanpix
Назло Трампу экономику отморожу? Пауэлл отказался снижать ставку
Вот Трамп и подобрал ему замену. Встречайте: Кевин Уорш!
До свиданья, наши ласковые мишки! Маск прекращает производство Model S и Model X.

Статья продолжается после рекламы

Опять зависла? Акции Microsoft падают.
11-дневный рост коту под хвост. О чем это Фуад Расулов?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 27.01.26, 16:17
Вкус биржи: кина не будет – байбеки кончились
Что ж ты Трамп-то сдал назад? Так понравилось кушать TACO по утрам?? Акции Sandisk +600%.
Новости
  • 02.02.26, 10:31
Пеэтер Луйкмель о новом главе ФРС: это компромиссный выбор
Кевин Уорш, кандидат на пост нового главы Федеральной резервной системы, которая определяет важные направления развития экономики США, кажется компромиссным вариантом, заявил руководитель отдела денежно-кредитной политики и внешней экономики Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель.
Новости
  • 31.01.26, 12:17
Трамп выдвинул своего консультанта Кевина Уорша на пост председателя ФРС
Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевина Уорша на должность ее председателя после того, как в мае завершится срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла. Кандидатуру должен утвердить Сенат США.
Новости
  • 28.01.26, 21:23
ФРС вновь в режиме ожидания
Федеральная резервная система США сохранила ставку на прежнем уровне, не дав ясности о своих дальнейших действиях.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
2
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
3
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
4
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
5
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
6
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса

Последние новости

Подсказка
  • 03.02.26, 09:58
Разбираемся: сколько подоходного налога вернут в этом году?
Эпицентр
  • 03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
Биржа
  • 03.02.26, 07:00
Вкус биржи: винда зависла? Акции Microsoft падают
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
Новости
  • 02.02.26, 19:11
Ridango после смены владельца заполучила крупного клиента и топ‑менеджеров из‑за рубежа
Новости
  • 02.02.26, 18:55
Начато уголовное дело против известного в военной сфере предпринимателя. «Он не соблюдал законы, а злоупотреблял ими»
Инвестор Тоомас
  • 02.02.26, 18:16
Инвестор Тоомас: январь как холодный душ – падение Microsoft заметно ухудшило показатели месяца
Из портфеля исчезло почти 12 000 евро
Биржа
  • 02.02.26, 17:03
Три инвестиционные стратегии в эпоху ИИ: как найти перспективные акции

Сейчас в фокусе

Один из братьев Муна, Яан, был спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту Элиэля Сааринена. Это было недешево, ведь финский мастер был в ту пору одним из самых модных и высокооплачиваемых мастеров всей Европы.
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
У расположенного в Тарту КСО уже много месяцев не хватает свободных средств.
Эпицентр
  • 02.02.26, 08:39
В Тартуском КСО подгорает. Терпение вкладчиков лопнуло
Вчера вечером Олег Гросс сыграл на баяне перед 4000 зрителей в спортивном холле в Раквере.
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
Председатель совета Тартуского кредитно-сберегательного общества Харри Раудвере говорит, что бывшим руководителем кооператива Андро Роосом движут личная месть и злость. «Он еще сказал, что нужно отозвать весь совет. На самом деле он в панике», – считает Раудвере.
Новости
  • 02.02.26, 13:08
Юрист подозревает нарушение. Тартуское КСО выдало фирме председателя совета высокорисковый кредит
Граница России в Эстонии в Нарве.
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
Иллюстративное фото.
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
Бывший руководитель Tallinna Sadam Айн Кальюранд покидает окружной суд летом 2024 года. Окружной суд признал, что по уголовному делу истек срок давности.
Новости
  • 02.02.26, 15:10
Окончательное решение: срок давности дела Tallinna Sadam истек
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026