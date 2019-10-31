Победить Оттю Тянаку помогла команда с хорошей зарплатой

Мартин Ярвеоя, Томми Мякинен и Отть Тянак Фото: GEOFF CADDICK

За спиной только что ставших чемпионами мира Оття Тянака и Мартина Ярвеоя стоит команда, размер зарплат в которой попал на третье место в рейтинге самых высоких зарплат. Сейчас командой руководит Томми Мякинен.

В годовом отчете о хозяйственной деятельности Tommi Mäkinen Racing OÜ (что, по сути, и является раллийной командой Toyota) указано, что в прошлом году инвестиции совершались в основном в автомобили, работников и производственные помещения.