ТОП налоговых должников возглавляет фирма с 10-миллионной задолженностью
По состоянию на конец января 2022 года в списке должников Налогово-таможенного департамента значится в общей сложности 4717 эстонских предприятий.
Головная контора Налогово-Таможенного департамента в Таллинне.Фото: Андрас Кралла
Совокупный налоговый долг первых десяти компаний ТОПа превышает 43,5 млн евро, сообщает Äripäev.
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