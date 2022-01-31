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    НТД требует банкротства известного производителя окон Windoor

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    Несмотря на план санации, налоговый долг производителя окон Windoor продолжает расти. Налогово-таможенный департамент устал от оправданий компании и подал заявление об инициации процесса банкротства. Руководитель Windoor же все еще надеется достичь соглашения с департаментом.

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    7 октября 2021
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    Налоговая задолженность компании, указанная в программе санации, принятой в конце 2019 года, составляла примерно 66 000 евро. За годы сумма долга значительно выросла и на данный момент достигает 577 000 евро. Статистика Налогово-таможенного департамента показывает, что в последнее время проблема обострилась. Если ранее Windoor все же оплачивала некоторую часть налогов, то в последнем квартале департамент не получил от компании ни цента.
    «Поскольку заявитель постоянно неплатежеспособен, программа санации должна быть прекращена», - сообщили в НТД, добавив, что принято решение о подаче заявления об инициации процесса банкротства. От более подробных комментариев в департаменте отказались.
    По словам главы и владельца Windoor Майлис Линтлом, увеличение налоговой задолженности в основном связано с последствиями коронакризиса. «Поставки материалов задерживались на месяцы, люди болели, заводы закрывали на карантин», - поясняет она. Линтлом добавляет, что недавние трудности с оплатой также связаны с завершением одного крупного объекта, благодаря которому у компании вот-вот появятся деньги.
    По словам главы и владельца Windoor Майлис Линтлом, увеличение налоговой задолженности в основном связано с последствиями коронакризиса. Фото: Eiko Kink
    Руководитель Windoor утверждает, что санация идет по плану, и она надеется достичь соглашения с Налогово-таможенным департаментом. По ее словам, Windoor отправил НТД ходатайство, согласно которому план санации покроет большую часть налоговой задолженности, возникшей после утверждения первого плана в 2019 году.
    Линтлом признает, что компания уже пыталась договориться с департаментом о новом графике платежей, но последствия коронакризиса и рост цен на материалы настолько повлияли на денежный поток фирмы, что Windoor вновь не смогла уложиться в график.
    Windoor просит пощады у банков
    Кроме того, Windoor подала ходатайство на изменение сроков оплаты и повышение требований банков с первого уровня очереди на второй. Согласно согласованному плату санации, кредиторы второй очереди получат назад лишь половину своего долга. Windoor уверяет, что лишь хочет объединить всех кредиторов в одну группу, и отчасти это было сделано по рекомендации консультанта по санации Андреса Хермета.
    Хермет, однако, поясняет, что Windoor сама захотела перенести и уменьшить требования банков, поскольку платежи оказались неподъемными. До 10 февраля кредиторы должны высказать свое мнение, после чего будет вынесено окончательное решение.
    «Сейчас у суда два варианта – он либо меняет программу санации таким образом, что сроки платежей будут сдвинуты, а требования банков перенесены в ряд к необеспеченным требованиям, либо говорит «хватит, я назначаю временного управляющего». Если управляющий скажет, что Windoor неплатежеспособна, то она должна будет объявить себя банкротом», - сказал Хермет.
    По словам консультанта по санации Андреса Хермета, судьба Windoor находится в руках суда.Фото: Andras Kralla
    Важный спор урегулирован
    В начале прошлой недели Государственный суд вынес решение, которое, по словам Хермета, сыграло важную роль. Так, в прошлом году Windoor ходатайствовала о продлении сроков оплаты платежей. Несмотря на то, что два кредитора - TR Installation и Налогово-таможенный департамент – выступили против, компания получила желаемое.
    TR Installation не смирилась с ситуацией и пыталась обжаловать вынесенное решение в Государственном суде, однако проиграла. Суд постановил, что TR Installation уже получила согласованные 27 000 евро от Windoor, в связи с чем кредитор не имел права подавать жалобу.
    Проблемы начались и у Windoor Facades
    Несмотря на санацию, Windoor работает и получает заказы за рубежом. Так, фирма выполняет подряды для предприятия Windoor Facades, которому, среди прочего, принадлежит завод Windoor. С ноября налоговая задолженность возникла и у Windoor Facades, на данный момент увеличившись до 19 000 евро. Кроме того, у компании есть инкассо-долги на сумму свыше 4000 евро.
    По словам главы Windoor Майлис Линтлом, причин для беспокойства нет. Она поясняет, что Windoor Facades заканчивает проект многоквартирного дома в Хельсинки. Строительство закончено на 99%, но из-за погодных условий некоторые работы были перенесены на весну. Линтлом утверждает, что в течение ближайших двух-трех месяцев налоговая задолженность будет погашена.
    Причина санации Windoor – спор с Республикой Казахстан
    Главной причиной, по которой пришлось прибегнуть к санации, Линтлом называет давний спор с Республикой Казахстан, о котором ДВ подробно писали в 2015 году.
    В 2008 году Министерство иностранных дел Казахстана строило комплекс зданий в Астане, и генподрядчик заказал у Windoor строительство стеклянного купола. По словам Линтлом, Windoor выполнила заказ, но денег за него не получила.
    У казахской стороны другое видение этой ситуации: они утверждают, что Windoor взяла на себя обязательство инвестировать в проект, но не сделала это. Cтороны конфликта затем встретились в суде.
    «Стокгольмский арбитраж обязал казахскую сторону выплатить нам 23 миллиона евро. Они отказались это сделать, и поэтому мы обратились в Арбитражный суд при Всемирном банке в Вашингтоне. Теперь мы ждём их решения, а отказ казахов стал причиной, по которой мы инициировали программу санации», - говорила Линтлом ДВ в 2020 году.
    На данный момент Линтлом утверждает, что решение будет вынесено в течение 2022 года:
    «Было бы очень печально, если бы наш затянувшийся спор в международном арбитражном суде не привел бы ни к чему только из-за того, что мы не смогли защитить себя в Эстонии. Наша цель по-прежнему - погасить 75 процентов требований кредиторов».

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