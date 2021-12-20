Politico: Европейская комиссия хочет ввести новые налоги
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Европейская комиссия предложит установить несколько новых налогов, с помощью которых будет возвращен долг фонда восстановления европейской экономики в размере 800 млрд евро.
Речь идет о так называемом пакете собственных средств Евросоюза: налоги, собранные от имени ЕС, будут иметь ключевое значение для выплаты долга фонда восстановления, пишет rus.err.ee
со ссылкой на Politico.
Европейская комиссия планирует частично использовать для этих целей глобальный подоходный налог с предприятий, который планируют ввести в рамках международной налоговой реформы под управлением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Европейская комиссия также предлагает, чтобы часть доходов от продажи квот на выбросы CO2 поступала в бюджет ЕС. Однако направление этих денег в Брюссель уменьшит доходы углеродоемких стран, поэтому планируется ограничить взносы государств с низкими доходами и стран с высоким уровнем выбросов CO2.
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