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    Сеть киосков с шаурмой уложила на лопатки модные рестораны

    Сеть киосков с шаурмой, созданая выходцами из Азербайджана, заняла первое место в ТОПе компаний общепита по версии Äripäev. По совокупности коммерческих показателей она обошла модные кафе и шикарные рестораны.

    Shaurma Kebab Tallinn: Эмин Муншиев (в центре), Бахтияр Джебраилов (слева) и Камил Муншиев (справа). Фото: Лийз Трейманн
    История компании началась 7 лет назад, когда друзья Эмин Муншиев и Бахтияр Джебраилов, приехавшие из Азербайджана, открыли свой первый киоск с шаурмой на улице Пунане в Ласнамяэ. По их словам, это место было не просто первым в районе, но и первым подобным заведением во всей Эстонии.
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