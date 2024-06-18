ТОП: Самые щедрые работодатели ИТ-сектора

Эстонец на вершине финансового мира Чикаго: ИИ крут, но все еще только начинается

Эстонец Ээро А. Пикат – президент влиятельной финансовой платформы Barchart в Чикаго, которому неоднократно приходилось круто менять направление своей деятельности. Сейчас он работает в секторе ИИ. «У искусственного интеллекта есть потенциал, он крут, но все еще на начальной стадии», – говорит он.