21 июня 2024









Эстонские медиакомпании основали организацию с целью защиты авторских прав

Фото: Raul Mee

Эстонские медиакомпании – Delfi Meedia AS, AS Postimees Grupp, AS Õhtuleht Kirjastus и AS Äripäev – подписали договор о создании организации коллективного представительства. Основная цель Общества балтийских издателей новостных медиа (Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing) – защита авторских прав журналистских изданий в Эстонии, Латвии и Литве.

Ассоциация будет оказывать поддержку изданиям в переговорах с интернет-платформами, использующими медиаконтент в интернете (например, Google и Facebook), сообщается в пресс-релизе.