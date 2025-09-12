Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 100−0,15%9 283,29
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,77
  • 14.09.25, 17:32

ТОП производителей стройматериалов: Rail Baltica помогла взобраться на вершину

ТОП производителей строительных материалов показывает, что в 2024 году увереннее себя чувствовали компании, получившие заказы на крупные государственные проекты.
Строительство железной дороги Rail Baltica.
  • Строительство железной дороги Rail Baltica.
  • Foto: Liis Treimann
Так, в ТОПе виднеется влияние проекта Rail Baltica и строительства железной дороги Тапа‒Тарту. В карьерах рядом со строительными объектами данных объектов велись интенсивные работы.
