Saudi Aramco отгоняет зарубежные банки

Если сначала для IPO саудовской нефтяной компании Aramco были привлечены консультанты из крупных международных банков, то к финальной стадии эмиссии допущены только местные игроки.

На этой неделе 25 банков сообщили, что из первоначальных девяти банков, консультировать Aramco по вопросам IPO осталось только три. На сегодняшний день биржевые заявки инвесторов могут передавать только международные банки HSBC, а также два местных банка - саудовский NCB Capital и Samba Capital.