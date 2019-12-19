Ликбез с Фуадом Расуловым: как ушлые трейдеры зарабатывали на учётных ставках

Новая Зеландия: страна "Властелина Колец" и "кэрри трейдеров". Фото: laurent davoust

Что такое «кэрри трейд»? Опечатка в названии индийской специи «карри»? Или стратегия, которая раньше позволяла трейдерам зарабатывать деньги?

Почему «кэрри трейд» скорее мёртв, чем жив? Что изменилось, по сравнению с тем, что происходило в середине 2000-х годов?

Почему брокер готов каждый день платить клиенту (!) за то, что учётная ставка в Новой Зеландии выше, чем в Японии? Они там вообще в адеквате?

Каковы риски «кэрри трейд»? На бумаге всё выглядит привлекательно: покупаем по 3, продаём по 5, на эти три процента и живём. Однако «если вы такие умные, что же вы строем не ходите?». Рынок тоже знает, что трейдеры массово зарабатывают на кэрри трейд, поэтому всё уже в цене. То, что известно вам, известно и рынку. Но тут вступают в силу ожидания…

Об этом и другом – в подкасте ДВ с Фуадом Расуловым.