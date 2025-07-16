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  • 16.07.25, 16:40

Новый конфликт вокруг ветропарка: местные жители вывели из себя одного из крупнейших игроков «зеленой» энергетики Эстонии

В волости Хальяла разгорелся конфликт вокруг строительства ветропарка: производящая возобновляемую энергию компания Sunly заявила, что недовольство некоторых местных жителей не является основанием для остановки всего проекта.
В расположенной в Ляэне-Вирумаа волости Винни местные жители выступают против строительства ветропарков, и дело даже дошло до суда, в котором волость, однако, потерпела поражение. Похожие проблемы сейчас назревают и в волости Хальяла.
  • В расположенной в Ляэне-Вирумаа волости Винни местные жители выступают против строительства ветропарков, и дело даже дошло до суда, в котором волость, однако, потерпела поражение. Похожие проблемы сейчас назревают и в волости Хальяла.
  • Foto: Sven Arbet / Delfi Meedia / Scanpix
В волости Хальяла инициированы две специальные планировки, связанные с ветропарками. Во-первых, изучается возможность строительства ветропарков на территории около 240 квадратных километров в центральной и восточной части волости и, в случае положительного решения, рассматривается, где конкретно их можно было бы построить. Во-вторых, исследуется участок размером примерно 87 квадратных километров в западной части волости, чтобы оценить возможность создания гибридного парка, производящего энергию из ветра и солнца.
При этом группа местных жителей уже ясно дала понять, что ветропарки в волости Хальяла строить нельзя, поэтому специальные планировки и оценки воздействия на окружающую среду необходимо прекратить. Подписавшие петицию считают, что имеют право решать, в какой среде обитания они хотят жить.
Производитель возобновляемой энергии Sunly, заинтересованный в развитии проектов в Хальяла, с этой точкой зрения, разумеется, не согласен. Соседняя волость Винни, недавно пережившая аналогичный спор и получившая решение суда, считает, что государство оставило органы местного самоуправления наедине с трудной темой.
Обоснованные ожидания местных жителей
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