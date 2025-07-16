Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%299,61
  • OMX Riga−0,07%888,19
  • OMX Tallinn−0,12%2 063,08
  • OMX Vilnius0,03%1 207,72
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 1000,19%8 954,99
  • Nikkei 225−0,04%39 663,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,93
  • OMX Baltic−0,26%299,61
  • OMX Riga−0,07%888,19
  • OMX Tallinn−0,12%2 063,08
  • OMX Vilnius0,03%1 207,72
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 1000,19%8 954,99
  • Nikkei 225−0,04%39 663,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,93
  • 16.07.25, 13:37

Погрязшая в убытках компания по аренде самокатов вновь меняет генерального директора

Компания по аренде самокатов Tuul Mobility заменит генерального директора Таури Кярсона, который был назначен на эту должность в мае прошлого года, на нового руководителя – Сийма Темпеля.
Таури Кярсон, ранее руководивший Autolevi, покидает компанию.
  • Таури Кярсон, ранее руководивший Autolevi, покидает компанию.
  • Foto: Liis Treimann
В компании рассказали, что Темпель сосредоточится на улучшении клиентского опыта, качестве и доступности услуг, при этом признав, что в последние годы в сфере обслуживания клиентов наблюдались проблемы. Таури Кярсон не продолжит работу в компании.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 27.05.25, 12:01
Инвестор Тоомас: волна облигаций проходит мимо меня
Наплыв предложений облигаций на балтийском рынке пугает меня как количеством, так и высокими процентными ставками, поэтому я решил обойти это дело стороной.
Новости
  • 19.04.25, 14:01
Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес
Банкротный управляющий и основатель компании по производству электросамокатов Äike Mobility надеются как можно скорее продать бизнес. В то же время клиенты вынуждены мириться с неполадками.
Новости
  • 01.04.25, 16:46
Убытки Tuul растут: не исключена продажа компании
Оборот фирмы по прокату самокатов Tuul Mobility в прошлом году сократился, убытки увеличились до 904 000 евро, а размер обязательств превышает размер активов, следует из промежуточного отчета предприятия.
Новости
  • 12.03.25, 11:30
Созданный Кристьяном Марусте бизнес по производству самокатов обанкротился
Еще год назад принадлежавший предпринимателю Кристьяну Марусте бизнес по производству самокатов Äike Mobility при новом собственнике обанкротился, так как его ключевой клиент KTM сам оказался в тяжелом положении.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.07.25, 06:00
Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым
«Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала»
2
Эпицентр
  • 14.07.25, 08:32
Alexela подозревает нечестную игру: на рынке пахнет запрещенным российским газом
3
Биржа
  • 15.07.25, 10:36
Флипперы: перепродажа квартир может приносить до 100% доходности
4
Биржа
  • 12.07.25, 14:58
Эстонцы все чаще покупают недвижимость за рубежом: почему вместо родины выбирают Бали и Испанию?
5
Новости
  • 14.07.25, 11:14
Туристический предприниматель о падении выручки вдвое: такого сложного года еще не было
6
Новости
  • 14.07.25, 14:16
Участвовавшая в схеме ERIAL компания обанкротилась

Последние новости

Mнения
  • 16.07.25, 13:39
«Для нас это просто бизнес», или О продолжающихся противоречиях американского президента
Биржа
  • 16.07.25, 13:37
Погрязшая в убытках компания по аренде самокатов вновь меняет генерального директора
Новости
  • 16.07.25, 12:35
Мызу Маарду продали по цене значительно ниже изначальной
Новости
  • 16.07.25, 11:46
Nortal приобрела американскую ИТ-компанию с 600 сотрудниками
«Это крупнейшая покупка в истории Nortal»
Биржа
  • 16.07.25, 11:37
Кризис – не повод не платить дивиденды
Биржа
  • 16.07.25, 10:31
Акции Nvidia выросли до рекордного уровня
Новости
  • 16.07.25, 09:48
Страны Балтии заплатили за визит американского блогера по 30 000 евро
Новости
  • 16.07.25, 08:56
Пиратские скамейки возмущают производителя и ведут на скамью подсудимых
В Таллинне из-за скамеек возбудили уголовное дело

Сейчас в фокусе

На Инвестиционном фестивале инвесторы в недвижимость Юлия Кангро и Алексей Олейник рекомендовали тем, кого интересует перепродажа квартир, непременно попробовать – но учитывать, что это потребует больше времени и денег, чем ожидается.
Биржа
  • 15.07.25, 10:36
Флипперы: перепродажа квартир может приносить до 100% доходности
В последнее время конкуренция растет не только среди интернет-магазинов, но и среди логистических компаний, которые доставляют товары клиентам.
Новости
  • 15.07.25, 06:00
Суровая реальность интернет-магазинов: жесткая конкуренция с Китаем и новые требования ЕС
На фоне бычьего рынка и в ожидании восходящего тренда инвестиционные эксперты поделились идеями, обладающими взрывоопасным потенциалом. На фото – старший брокер Swedbank Меэлис Маазик.
Биржа
  • 14.07.25, 16:45
Инвестиционные эксперты: 11 акций, которые могут взлететь в цене
В городском пейзаже Таллинна можно часто встретить скамейки компании Extery, занимающейся производством городской мебели. Внутренний контроль города указал, что технические описания в тендерах на городскую мебель в значительной степени соответствовали продукции конкретных производителей и дистрибьюторов, включая Extery.
Новости
  • 15.07.25, 12:18
Спорный тендер на скамейки в Таллинне привел к возбуждению уголовного дела
Компания Mapri Ehitus участвовала, в том числе, в строительстве рынка на Балтийском вокзале в Таллинне.
Новости
  • 14.07.25, 17:15
Наследники погибшего строительного предпринимателя стали совладельцами Mapri
Весной на пярнуском пляже установили горку, но этим летом она использовалась нечасто. Гостиницы отмечают, что особенно эстонцев в Пярну этим летом приезжает значительно меньше — просто из-за погоды.
Новости
  • 15.07.25, 08:13
В отелях столицы праздник, но в Пярну дождь: «Похвастаться особо нечем»
Генеральный директор и совладелец Rand & Tuulberg Райво Ранд.
Новости
  • 15.07.25, 13:19
Глава Rand & Tuulberg: когда одна компания разоряется, сразу появляется другая
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025