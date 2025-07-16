Назад 16.07.25, 13:37 Погрязшая в убытках компания по аренде самокатов вновь меняет генерального директора Компания по аренде самокатов Tuul Mobility заменит генерального директора Таури Кярсона, который был назначен на эту должность в мае прошлого года, на нового руководителя – Сийма Темпеля.

Таури Кярсон, ранее руководивший Autolevi, покидает компанию.

Foto: Liis Treimann

В компании рассказали, что Темпель сосредоточится на улучшении клиентского опыта, качестве и доступности услуг, при этом признав, что в последние годы в сфере обслуживания клиентов наблюдались проблемы. Таури Кярсон не продолжит работу в компании.