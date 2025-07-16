Погрязшая в убытках компания по аренде самокатов вновь меняет генерального директора

Таури Кярсон, ранее руководивший Autolevi, покидает компанию.
Foto: Liis Treimann
В компании рассказали, что Темпель сосредоточится на улучшении клиентского опыта, качестве и доступности услуг, при этом признав, что в последние годы в сфере обслуживания клиентов наблюдались проблемы. Таури Кярсон не продолжит работу в компании.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Оборот фирмы по прокату самокатов Tuul Mobility в прошлом году сократился, убытки увеличились до 904 000 евро, а размер обязательств превышает размер активов, следует из промежуточного отчета предприятия.
Еще год назад принадлежавший предпринимателю Кристьяну Марусте бизнес по производству самокатов Äike Mobility при новом собственнике обанкротился, так как его ключевой клиент KTM сам оказался в тяжелом положении.