Назад 18.07.25, 14:57 В Кохтла-Ярве горит здание машиностроительной компании В пятницу в 13:20 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем здании на улице Техасе в промышленной зоне Кохтла-Ярве, сообщает Спасательный департамент.

Иллюстративное фото.

Foto: Andres Haabu

Представитель департамента подтвердил Äripäev, что горит здание, принадлежащее фирме Stako Diler OÜ, которая занимается производством металлоконструкций.

Работы по тушению начались после того, как в здании было отключено электричество. Огнем охвачена вся площадь под крышей здания – в общей сложности 400 квадратных метров,

Происшествию присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

Статья продолжается после рекламы

На место выехали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, Ийзаку, Силламяэ, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Раквере, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.

Успешная компания

Машиностроительная компания Stako Diler OÜ была основана в 1996 году, членом правления и владельцем компании является Геннадий Дульнев. Основным направлением деятельности компании является изготовление металлоконструкций и промышленного оборудования согласно требованиям, чертежам и техническим условиям, предоставляемым заказчиками, говорится в годовом отчете.

В 2018 году компания Stako Diler стала победителем ТОПа машиностроительной и металлургической промышленности Äripäev и лидером ТОПа компаний Ида-Вирумаа.

Ассортимент продукции включает конвейеры и конвейерные галереи, портовое и горнодобывающее оборудование, оборудование для нефтегазовой промышленности и ветроэнергетики, а также промышленные подъемники, контейнеры, газосборники, промышленные печи и другие специальные решения.

Оборот компании в прошлом году сократился на 1,7% до 9,2 млн евро, при этом в прошлом году она получила прибыль в один миллион евро, а годом ранее – убыток в полмиллиона евро.

Средняя численность сотрудников Stako Diler OÜ в прошлом году составила 104 человека по сравнению с 82 годом ранее. Хотя количество сотрудников за год увеличилось на 27%, расходы на заработную плату увеличились гораздо быстрее – на 46%. Среднемесячная брутто-зарплата за год выросла на 15 процентов и составила 1471 евро.