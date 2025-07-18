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  • 18.07.25, 14:57

В Кохтла-Ярве горит здание машиностроительной компании

В пятницу в 13:20 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем здании на улице Техасе в промышленной зоне Кохтла-Ярве, сообщает Спасательный департамент.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andres Haabu
Представитель департамента подтвердил Äripäev, что горит здание, принадлежащее фирме Stako Diler OÜ, которая занимается производством металлоконструкций.
Работы по тушению начались после того, как в здании было отключено электричество. Огнем охвачена вся площадь под крышей здания – в общей сложности 400 квадратных метров,
Происшествию присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

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На место выехали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, Ийзаку, Силламяэ, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Раквере, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.
Успешная компания
Машиностроительная компания Stako Diler OÜ была основана в 1996 году, членом правления и владельцем компании является Геннадий Дульнев. Основным направлением деятельности компании является изготовление металлоконструкций и промышленного оборудования согласно требованиям, чертежам и техническим условиям, предоставляемым заказчиками, говорится в годовом отчете.
В 2018 году компания Stako Diler стала победителем ТОПа машиностроительной и металлургической промышленности Äripäev и лидером ТОПа компаний Ида-Вирумаа.
Ассортимент продукции включает конвейеры и конвейерные галереи, портовое и горнодобывающее оборудование, оборудование для нефтегазовой промышленности и ветроэнергетики, а также промышленные подъемники, контейнеры, газосборники, промышленные печи и другие специальные решения.
Оборот компании в прошлом году сократился на 1,7% до 9,2 млн евро, при этом в прошлом году она получила прибыль в один миллион евро, а годом ранее – убыток в полмиллиона евро.
Средняя численность сотрудников Stako Diler OÜ в прошлом году составила 104 человека по сравнению с 82 годом ранее. Хотя количество сотрудников за год увеличилось на 27%, расходы на заработную плату увеличились гораздо быстрее – на 46%. Среднемесячная брутто-зарплата за год выросла на 15 процентов и составила 1471 евро.
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