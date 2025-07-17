Назад 17.07.25, 09:49 Лиги: не могу обещать, что налоги больше не вырастут Министр финансов Эстонии Юрген Лиги (Партия реформ) заявил, что на данный момент повышения налогов не планируется, за исключением уже анонсированного роста подоходного налога на два процента в 2026 году, однако обещать, что в долгосрочной перспективе ничего не изменится, он не стал, передает rus.err.ee.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги.

Foto: Liis Treimann

По словам министра, он не может гарантировать стабильность налоговой политики в более отдаленной перспективе: «Со своей стороны могу сказать, что налоги останутся на текущем уровне до следующих выборов, пока я министр финансов и это правительство в силе. Но я не собираюсь повторять ошибку и заявлять: "Читайте по губам – налоги не вырастут"».

Министр подчеркнул, что страна сталкивается с серьезными вызовами – от стремительного старения населения до необходимости увеличения оборонных расходов. Это, по его словам, неизбежно приведет к увеличению давления на госбюджет в будущем.

«Мы перекладываем значительную нагрузку на налогоплательщиков ради усиления обороны. Но за будущее я ответственности не беру. Тенденции в сфере безопасности, здравоохранения и демографии тревожны, и общество пока не готово это признать», – отметил министр.