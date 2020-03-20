Дмитрий Фефилов • 20 марта 2020
Биржа
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Рынки продолжают волноваться
За последние три недели на рынках было поставлено несколько рекордов, ежедневно рынки либо обваливались, либо резко отскакивали. Вчерашний день не был исключением - рынки продолжало болтать, однако день они все-таки закончили в плюсе.
Сумасшедшая волатильность на рынках по всему миру вызвана в первую очередь неопределенностью из-за распространения коронавируса и последствий, которые инфекция может вызвать в экономике.
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