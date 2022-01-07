Биржа

dv.ee

7 января 2022 в 9:32 Поделиться:









Отголоски доткомовского кризиса на горизонте

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Почти половина биржевых компаний, входящих в индекс Nasdaq Composite, упала в цене на 50 и более процентов от пикового значения. Подобная ситуация была и перед тем, как пузырь доткомов лопнул в 2000 году, пишет Bloomberg.

Рыночная стоимость 4 из 10 компаний, входящих в индекс Nasdaq Composite, упала на 50% по сравнению с максимумом за последние 52 недели. Большая же часть включенных в индекс компаний достигла «медвежьего рынка», считает руководитель отдела исследований инвестиционной компании Sundial Capital Research Джейсон Гёпферт.