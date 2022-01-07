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    Отголоски доткомовского кризиса на горизонте

    Иллюстративное фото.Фото: Scanpix

    Почти половина биржевых компаний, входящих в индекс Nasdaq Composite, упала в цене на 50 и более процентов от пикового значения. Подобная ситуация была и перед тем, как пузырь доткомов лопнул в 2000 году, пишет Bloomberg.

    Рыночная стоимость 4 из 10 компаний, входящих в индекс Nasdaq Composite, упала на 50% по сравнению с максимумом за последние 52 недели. Большая же часть включенных в индекс компаний достигла «медвежьего рынка», считает руководитель отдела исследований инвестиционной компании Sundial Capital Research Джейсон Гёпферт.
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