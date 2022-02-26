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26 февраля 2022 в 11:19 Поделиться:









Акции компаний в сфере кибербезопасности растут на фоне войны в Украине

Акции компаний, специализирующихся на кибербезопасности, резко выросли в цене на фоне опасений о том, что кибератаки российских хакеров могут нарушить деятельность крупных корпораций по всему миру, пишет Financial Times.

Спецслужбы настоятельно рекомендуют западным компаниям быть готовыми к кибератакам со стороны России. Фото: RICK WILKING, Reuters/Scanpix

На этой неделе в Украине было обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое безвозвратно удаляет данные с зараженных компьютеров, напоминает Financial Times

Обеспокоенные кибернападениями на украинские предприятия и учреждения инвесторы делают ставку на то, что спрос на разработки крупных фирм в сфере кибербезопасности будет расти и дальше.

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Так, курс акций компании CrowdStrike, которая в 2016 году зафиксировала атаки российских хакеров на серверы Национального комитета Демократической партии США, вырос к концу недели примерно на 10%.

Стоимость акций аналитической фирмы Mandiant (специализируется на кибербезопасности) поднялась на 10%, тогда как акции калифорнийских Palo Alto Networks и Cloudflare подскочили на 12%.

Глава израильской фирмы по кибербезопасности CYE Реувен Аронашвили рассказал журналистам о десятикратном увеличении спроса на их решения и услуги в течение последних 48 часов.

По его словам, российские организации сейчас также готовятся к возможной ответной атаке со стороны Запада, чего раньше никогда не наблюдалось.

Спецслужбы настоятельно рекомендуют западным компаниям, относящимся к так называемой "критической инфраструктуре", в том числе финансовым учреждениям, операторам нефте- и газопроводов, энергетическим концернам и авиаперевозчикам, подготовиться к возможности разрушительных кибератак со стороны хакерских группировок, связанных с Россией.

Есть также опасения, что обнаруженная на прошлой неделе в украинских компьютерных системах программа-wiper может распространиться на другие страны.

Аналогичное вредоносное ПО под названием NotPetya в 2017 году (его распространение также связывали с подконтрольными России хакерами) нанесло ущерб компьютерным системам по всему миру на общую сумму около 10 миллиардов долларов.