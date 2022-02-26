  • Поделиться:

    Акции компаний в сфере кибербезопасности растут на фоне войны в Украине

    Акции компаний, специализирующихся на кибербезопасности, резко выросли в цене на фоне опасений о том, что кибератаки российских хакеров могут нарушить деятельность крупных корпораций по всему миру, пишет Financial Times.

    Спецслужбы настоятельно рекомендуют западным компаниям быть готовыми к кибератакам со стороны России.Фото: RICK WILKING, Reuters/Scanpix
    На этой неделе в Украине было обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое безвозвратно удаляет данные с зараженных компьютеров, напоминает Financial Times.
    Обеспокоенные кибернападениями на украинские предприятия и учреждения инвесторы делают ставку на то, что спрос на разработки крупных фирм в сфере кибербезопасности будет расти и дальше.
    Читайте также
    26 февраля 2022
    Агентство S&P понизило рейтинг России до мусорного
    Так, курс акций компании CrowdStrike, которая в 2016 году зафиксировала атаки российских хакеров на серверы Национального комитета Демократической партии США, вырос к концу недели примерно на 10%.
    Стоимость акций аналитической фирмы Mandiant (специализируется на кибербезопасности) поднялась на 10%, тогда как акции калифорнийских Palo Alto Networks и Cloudflare подскочили на 12%.
    Глава израильской фирмы по кибербезопасности CYE Реувен Аронашвили рассказал журналистам о десятикратном увеличении спроса на их решения и услуги в течение последних 48 часов.
    По его словам, российские организации сейчас также готовятся к возможной ответной атаке со стороны Запада, чего раньше никогда не наблюдалось.
    Читайте также
    25 февраля 2022
    Федор Берман: самое плохое сегодня – паниковать
    Спецслужбы настоятельно рекомендуют западным компаниям, относящимся к так называемой "критической инфраструктуре", в том числе финансовым учреждениям, операторам нефте- и газопроводов, энергетическим концернам и авиаперевозчикам, подготовиться к возможности разрушительных кибератак со стороны хакерских группировок, связанных с Россией.
    Есть также опасения, что обнаруженная на прошлой неделе в украинских компьютерных системах программа-wiper может распространиться на другие страны.
    Аналогичное вредоносное ПО под названием NotPetya в 2017 году (его распространение также связывали с подконтрольными России хакерами) нанесло ущерб компьютерным системам по всему миру на общую сумму около 10 миллиардов долларов.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Эстония закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Михаил Кылварт: войне надо сказать однозначное "нет"
Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?
Инвестор
Эстонские банки закрыли возможность покупать российские акции
С сегодняшнего дня через Swedbank и LHV можно только продавать, но не покупать российские ценные бумаги.
С сегодняшнего дня через Swedbank и LHV можно только продавать, но не покупать российские ценные бумаги.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Все мнения
Эпицентр
Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение