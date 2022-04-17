Вкус биржи: не от хорошей жизни пелотоша модель меняет

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Не от хорошей жизни пелотошечка модель меняет! Наш любимый Peloton, производитель “умных” велотренажёров (они как обычные, только втридорога и с айпадом), насмотревшись на убытки в размере один миллиард долларов (а чего добился ты?), решили поменять бизнес-модель. Они не будут создавать NFT на гантели или делать тренировки на блокчейне, но зато введут подписку на тренажёры! Спасёт ли этот шаг гигантов мышечного фронта?

Задача по математике: евро и доллар движутся навстречу друг другу… Правда ли, что две самых популярных валюты стремятся к паритету? Почему курс EUR/USD стремительно падают? И какое отношение к этому имеют птички (ястребы, голуби, воробушки… ой, последние, кажется, ни при чём)?

Ури, Ури, где у него кнопка “редактировать”? Илон Маск всё-таки сделал предложение. Согласилась ли ОНА (социальная сеть Twitter), неизвестно. Цена вопроса - 43 миллиарда. Один вопрос: ЗАЧЕМ? И поможет ли это Твиттеру?