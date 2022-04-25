Цена нефти Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель
Цена на нефть эталонного сорта Brent сегодня упала ниже 98 долларов за баррель на фоне опасений рынков по поводу ужесточения коронавирусных ограничений в Китае, сообщает Bloomberg.
Добыча нефти в Техасе (иллюстративное фото).Фото: Eli Hartman, AP
Сегодня днем впервые с 17 марта стоимость фьючерса на Brent на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне опустилась более чем на 4,9% до 97,73 долларов за баррель.
Тем временем июньские фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подешевели в Нью-Йорке на 5,6% до 96,3 долларов за баррель, передает Bloomberg
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Рост заболеваемости коронавирусом в Пекине вызывает на рынках тревогу по поводу возможного локдауна китайской столицы, в то время как власти Шанхая сообщают о рекордной смертности за минувшие выходные.
Китай на сегодня является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.
С ужесточением коронавирусных ограничений в ближайшие недели спрос на нефть в Китае может достичь самого низкого уровня с начала пандемии в 2019 году.
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