Биржа

18 апреля 2022 в 8:23 Поделиться:









Нефть дорожает из-за протестов в Ливии

Иллюстративное фото. Фото: Darrin Zammit Lupi, Scanpix

На торгах в понедельник цены на нефть снова пошли вверх на фоне событий в Ливии: в этой стране сразу два экспортных порта закрылись из-за акций протеста против действующего премьер-министра, пишет Bloomberg.

На 8:30 по минскому времени июньские фьючерсы на Brent прибавили на Лондонской бирже ICE Futures почти 1%, достигнув $112,8 за баррель.

В пятницу, 15 апреля, торги не проводились из-за больших пасхальных выходных, а в четверг Brent к закрытию торгов прибавила 2,7%, приблизившись к $112 за баррель - тогда она впервые с конца марта перешагнула отметку $110 за баррель.

Как пишет Bloomberg, накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. приостановила добычу на месторождении El Feel на западе страны. Речь идет примерно о 65 тыс. баррелей в сутки. Это привело к остановке поставок на экспортный терминал Меллиты. Позже работу приостановил и порт Зуветина на западе Ливии.