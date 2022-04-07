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    С начала войны ЕС заплатил Москве 35 млрд евро за энергоносители

    Иллюстративное фото.Фото: JOHN MACDOUGALL

    С начала войны в Украине ЕС заплатил России уже 35 миллиардов евро за импорт энергоносителей.

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    6 апреля 2022
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    Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подчеркнув, насколько важно снизить зависимость ЕС от импорта нефти и газа. По его словам, этого можно добиться с помощью увеличения доли возобновляемых источников энергии, пишет DW.
    После потрясших мир кадров массовых убийств мирных жителей в пригородах Киева ЕС активно обсуждает возможность немедленного эмбарго на поставки энергоносителей из России.
    Федеральное правительство Германии, однако, до сих пор придерживается позиции, что не стоит идти на такой шаг из опасений последствий для экономики и общества.
    По словам министра экономики Германии Роберта Хабека (Robert Habeck), власти страны каждый день работают над тем, чтобы добиться  независимости от российских нефти, угля и газа. Германия, по его словам, в свое время в значительной степени прекратила собственную добычу нефти и газа, отказавшись от иных поставщиков, кроме России, а также от "терминалов по приему энергоносителей" (сжиженного газа). "Теперь мы все это восстанавливаем и разворачиваемся в другом направлении", - отметил Хабек.
    По оценкам брюссельского аналитического центра Брейгеля, страны ЕС ежедневно выплачивают около 380 млн евро за российский газ и около 360 млн евро за нефть. Критики настаивают, что таким образом Брюссель косвенно участвует в финансировании войны, которую Россия ведет в Украине.
    Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа
    Литва полностью прекратила импорт газа из России в ответ на ее требование об оплате поставок в рублях. Это первая страна ЕС, которая пошла на такой шаг.
    "Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", - говорится в сообщении. По данным оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, 2 апреля импорт российского газа для нужд страны по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч. Все потребности Литвы в газе удовлетворяются за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

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