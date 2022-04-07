С начала войны ЕС заплатил Москве 35 млрд евро за энергоносители
Иллюстративное фото.Фото: JOHN MACDOUGALL
С начала войны в Украине ЕС заплатил России уже 35 миллиардов евро за импорт энергоносителей.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подчеркнув, насколько важно снизить зависимость ЕС от импорта нефти и газа. По его словам, этого можно добиться с помощью увеличения доли возобновляемых источников энергии, пишет DW
.
После потрясших мир кадров массовых убийств мирных жителей в пригородах Киева ЕС активно обсуждает возможность немедленного эмбарго на поставки энергоносителей из России.
Федеральное правительство Германии, однако, до сих пор придерживается позиции
, что не стоит идти на такой шаг из опасений последствий для экономики и общества.
По словам министра экономики Германии Роберта Хабека (Robert Habeck), власти страны каждый день работают над тем, чтобы добиться независимости от российских нефти, угля и газа. Германия, по его словам, в свое время в значительной степени прекратила собственную добычу нефти и газа, отказавшись от иных поставщиков, кроме России, а также от "терминалов по приему энергоносителей" (сжиженного газа). "Теперь мы все это восстанавливаем и разворачиваемся в другом направлении", - отметил Хабек.
По оценкам брюссельского аналитического центра Брейгеля, страны ЕС ежедневно выплачивают около 380 млн евро за российский газ и около 360 млн евро за нефть. Критики настаивают, что таким образом Брюссель косвенно участвует в финансировании войны, которую Россия ведет в Украине.
Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа
Литва полностью прекратила импорт газа
из России в ответ на ее требование об оплате поставок в рублях. Это первая страна ЕС, которая пошла на такой шаг.
"Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", - говорится в сообщении. По данным оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, 2 апреля импорт российского газа для нужд страны по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч. Все потребности Литвы в газе удовлетворяются за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.
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