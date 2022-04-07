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7 апреля 2022 в 9:17 Поделиться:









С начала войны ЕС заплатил Москве 35 млрд евро за энергоносители

Иллюстративное фото. Фото: JOHN MACDOUGALL

С начала войны в Украине ЕС заплатил России уже 35 миллиардов евро за импорт энергоносителей.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подчеркнув, насколько важно снизить зависимость ЕС от импорта нефти и газа. По его словам, этого можно добиться с помощью увеличения доли возобновляемых источников энергии, пишет DW

После потрясших мир кадров массовых убийств мирных жителей в пригородах Киева ЕС активно обсуждает возможность немедленного эмбарго на поставки энергоносителей из России.

Федеральное правительство Германии, однако, до сих пор придерживается позиции , что не стоит идти на такой шаг из опасений последствий для экономики и общества.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека (Robert Habeck), власти страны каждый день работают над тем, чтобы добиться независимости от российских нефти, угля и газа. Германия, по его словам, в свое время в значительной степени прекратила собственную добычу нефти и газа, отказавшись от иных поставщиков, кроме России, а также от "терминалов по приему энергоносителей" (сжиженного газа). "Теперь мы все это восстанавливаем и разворачиваемся в другом направлении", - отметил Хабек.

По оценкам брюссельского аналитического центра Брейгеля, страны ЕС ежедневно выплачивают около 380 млн евро за российский газ и около 360 млн евро за нефть. Критики настаивают, что таким образом Брюссель косвенно участвует в финансировании войны, которую Россия ведет в Украине.

Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва полностью прекратила импорт газа из России в ответ на ее требование об оплате поставок в рублях. Это первая страна ЕС, которая пошла на такой шаг.

"Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", - говорится в сообщении. По данным оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, 2 апреля импорт российского газа для нужд страны по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч. Все потребности Литвы в газе удовлетворяются за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.