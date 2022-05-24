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    Snap снизила свой прогноз и напугала рынок

    После выступления генерального директора Snap акции компании упали на более чем 30%, потянув за собой акции конкурентов.

    Фото: Pixabay
    Генеральный директор социальной сети Snap Эван Шпигель выступил в понедельник на конференции JP Morgan Chase & Co., где сообщил, что понизил прогнозы компании. Также планируется замедлить наем сотрудников и сократить расходы. Компания заявила, что борется с рядом проблем - от роста инфляции до изменений в политике конфиденциальности Apple.

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