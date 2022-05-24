Биржа

Дмитрий Фефилов

24 мая 2022 в 7:07 Поделиться:









Snap снизила свой прогноз и напугала рынок

После выступления генерального директора Snap акции компании упали на более чем 30%, потянув за собой акции конкурентов.

Фото: Pixabay

Генеральный директор социальной сети Snap Эван Шпигель выступил в понедельник на конференции JP Morgan Chase & Co., где сообщил, что понизил прогнозы компании. Также планируется замедлить наем сотрудников и сократить расходы. Компания заявила, что борется с рядом проблем - от роста инфляции до изменений в политике конфиденциальности Apple.