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    Отчет Snap потянул за собой акции других технологических гигантов

    Компания Snap заявила в четверг, что ожидает замедления роста в текущем квартале из-за недавних изменений в правилах конфиденциальности Apple в App Store. В результате акции Snap упали более чем на 20% после закрытия рынка.

    Фото: Лукас Джексон
    Компания социальных сетей сообщила, что выручка за три последних месяца выросла на 57%, что немного ниже ожиданий аналитиков и ее собственных прогнозов. Однако компания ожидает, что рост замедлится. Количество ежедневных пользователей выросло на 23% до 306 миллионов.
    Цена акций Snap после закрытия основной сессии упала с 75 до 57 долларов. Акции других технологических компаний, включая Facebook Inc, Twitter Inc и Alphabet Inc, также упали на 4-5%.
    По словам Snap, из-за новых правил Apple рекламодателям стало сложно тестировать и оценивать свои кампании. Новая политика Apple, внедренная в апреле, требует, чтобы приложения спрашивали пользователей, хотят ли они, чтобы их отслеживали, что не дает рекламодателям направлять свои рекламные кампании на нужную аудиторию и затрудняет получение информации о том, насколько хорошо они работают.
    «Несмотря на то, что мы ожидали некоторых сбоев, новое измерительное решение, предоставленное Apple, не масштабировалось, как мы ожидали. Это затрудняло нашим рекламным партнерам измерение и управление своими рекламными кампаниями для iOS», - сообщила Snap.
    Snap заявила, что прогнозирует выручку за четвертый квартал в диапазоне от 1,17 до 1,21 млрд долларов, что выше 911 млн долларов годом ранее, но ниже прогноза аналитиков в 1,36 млрд долларов.

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Инвестор
Отчет Snap потянул за собой акции других технологических гигантов
Компания Snap заявила в четверг, что ожидает замедления роста в текущем квартале из-за недавних изменений в правилах конфиденциальности Apple в App Store. В результате акции Snap упали более чем на 20% после закрытия рынка.
Компания Snap заявила в четверг, что ожидает замедления роста в текущем квартале из-за недавних изменений в правилах конфиденциальности Apple в App Store. В результате акции Snap упали более чем на 20% после закрытия рынка.
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