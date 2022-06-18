Цены на нефть упали до четырёхнедельного минимума
В Соединенных Штатах фьючерсная стоимость бензина и дизельного топлива упала более чем на 4%.Фото: Shutterstock
Цена на нефть в пятницу упала на 6% до самого низкого уровня за последние четыре недели. За падением цен стоят опасения, что рост процентных ставок центральных банков замедлит мировую экономику, и спрос на энергоносители упадет.
Стоимость фьючерсов сырой нефти марки Brent упала на 5,6% до 113,13 доллара за баррель, в то время как индекс цен на торгуемую в США сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) упал на 6,8% до 109,56 доллара за баррель, пишет rus.err.ee.
Последний раз цена на нефть Brent была такой низкой 20 мая, а на WTI – 12 мая.
«Цены на сырую нефть падали по мере роста доллара. Россия дала понять, что экспорт нефти должен увеличиваться, и растут опасения по поводу глобального экономического спада», – сказал аналитик рынка информационно-аналитической фирмы OANDA Эдвард Мойя.
В Соединенных Штатах фьючерсная стоимость бензина и дизельного топлива также упала более чем на 4%.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
Coca-Cola прекращает производство и продажи напитков в России
Руководство компании Coca-Cola приняло решение о прекращении производства и продаж напитков в России, сообщает Reuters.
Руководство компании Coca-Cola приняло решение о прекращении производства и продаж напитков в России, сообщает Reuters.
Американский производитель косметики Revlon объявил о банкротстве
Американский производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в США, передает
Американский производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в США, передает
Иностранцы работают только на заводах? Шесть мифов о временной работе
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
Иностранцы работают только на заводах? Шесть мифов о временной работе
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.
Сегодня у арендованных работников условия труда не хуже, чем у тех, кто работает непосредственно в штате предприятия, уверяет руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta Керли Кадак. Она приводит шесть мифов о временной работе.