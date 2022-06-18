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Цены на нефть упали до четырёхнедельного минимума

В Соединенных Штатах фьючерсная стоимость бензина и дизельного топлива упала более чем на 4%.Фото: Shutterstock

Цена на нефть в пятницу упала на 6% до самого низкого уровня за последние четыре недели. За падением цен стоят опасения, что рост процентных ставок центральных банков замедлит мировую экономику, и спрос на энергоносители упадет.

Стоимость фьючерсов сырой нефти марки Brent упала на 5,6% до 113,13 доллара за баррель, в то время как индекс цен на торгуемую в США сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) упал на 6,8% до 109,56 доллара за баррель, пишет rus.err.ee.
Последний раз цена на нефть Brent была такой низкой 20 мая, а на WTI – 12 мая.
«Цены на сырую нефть падали по мере роста доллара. Россия дала понять, что экспорт нефти должен увеличиваться, и растут опасения по поводу глобального экономического спада», – сказал аналитик рынка информационно-аналитической фирмы OANDA Эдвард Мойя.
В Соединенных Штатах фьючерсная стоимость бензина и дизельного топлива также упала более чем на 4%.

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