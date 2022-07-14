Artikkel

Биржа

14 июля 2022 в 8:10 Поделиться:









Экономист: покупка некоторых товаров из США стала значительно дороже для жителей Эстонии

Пик курса евро пришелся на 2008 год, когда его стоимость составляла 1,6 доллара за евро. С тех пор стоимость евро падала, оставаясь близкой к единице в 2015–2017 годах. Фото: Shutterstock

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, ситуация достигла той точки, когда евро и доллар стоят одинаково, то есть один доллар за один евро. Проще говоря, это означает, что покупка некоторых товаров из США стала значительно дороже для жителей Эстонии.

«Ранее дорогой евро означал, что покупать и заказывать товары из США иногда было намного дешевле. Например, поэтому он использовался в основном для заказа техники. Однако при нынешней почти несуществующей разнице в ценах это уже нецелесообразно», – сказал Уускюла.

Экономист отметил, что достижение обменным курсом евро паритета или равенства не является неожиданным. Пик курса евро пришелся на 2008 год, когда его стоимость составляла 1,6 доллара за евро. С тех пор стоимость евро падала, оставаясь близкой к единице в 2015–2017 годах. Сразу после введения евро обменный курс также был ниже единицы в течение нескольких лет.

Например, если на пике курса евро вы могли купить товар стоимостью 600 долларов примерно за 375 евро, то сегодня практически нет разницы, в какой валюте указана цена – в долларах или евро, потому что товар стоит одинаково в обеих валютах.

«Однако для еврозоны в целом нынешняя ситуация означает увеличение количества рабочих мест, поскольку товары и услуги еврозоны более конкурентоспособны на мировом рынке. Это, в свою очередь, обеспечивает сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Поэтому нынешняя ситуация – плохая новость для нас в плане роста цен, но хорошая новость для европейской экономики в целом», – пояснил Уускюла.

Основной причиной слабости евро является разница в процентных ставках между США и еврозоной. По словам Уускюла, процентные ставки в США уже почти на два процента выше, чем в еврозоне, и ожидается, что они останутся более высокими в течение длительного периода.

«Все больше и больше денег переходит из евро в доллары по всему миру, поскольку ожидания экономического роста в еврозоне также хуже, чем в США. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на доллары и толкает вверх стоимость доллара», – сказал экономист Luminor. Он ожидает, что курс евро продолжит снижаться в ближайшей перспективе.