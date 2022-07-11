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11 июля 2022 в 14:12 Поделиться:









Евро и доллар вплотную приблизились к паритету на фоне прекращения поставок российского газа в ЕС

Фото: via www.imago-images.de, Scanpix

Доллар и евро могут прийти к паритету в ближайшее время на фоне прекращения поставок российского газа в ЕС через «Северный поток». Последний раз европейская валюта торговалась на одном уровне с американской почти 20 лет назад, в декабре 2002.

Символический паритет был почти достигнут в прошлую пятницу, когда курс евро опустился на торгах ниже отметки в 1,01 доллара, но затем несколько отыграл позиции до 1,02. По состоянию на вечер понедельника 11 июля курс вновь составил 1,01 единицы американской валюты за единицу европейской.

Обозревательница агентства Reuters Дхара Ранасингхе полагает, что вскоре паритет установится впервые за 20 лет. Произойдет это на фоне масштабного энергетического кризиса в ЕС. Сегодня «Северный поток», крупнейший газопровод, по которому российский газ поступает в Германию, был остановлен для ежегодного технического обслуживания. При этом и инвесторы, и политики опасаются, что подача газа может быть не возобновлена в анонсированный десятидневный срок.

Такой шаг России сделает невозможным пополнение хранилищ газа в ЕС до необходимого уровня на зиму, что вынудит власти ЕС установить нормирование газа и электроэнергии. На фоне этих тревожных ожиданий европейская валюта дешевеет.