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30 августа 2023 в 14:23









Рост ВВП США пересмотрен в сторону понижения

Фото: Scanpix

Вышли уточненные данные по экономике США. ВВП этой страны вырос во втором квартале на 2,1% - а не на 2,4%, как сообщалось изначально, пишет CNBC.

Сегодня вышла вторая версия роста ВВП США за второй квартал. Его темпы были пересмотрены: если по первичным данным, экономика выросла на 2,4%, то теперь этот показатель снизился до 2,1%. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что ВВП пересмотрен не будет и цифра останется той же, что и была месяц назад (2,4%).

Пересмотр произошел из-за того, что, по уточненным данным, инвестиции в запасы и расходы предприятий на оборудование и продукты интеллектуальной собственности, оказались ниже, чем оценивалось ранее.

Экономика США все равно растет быстрее, чем тот рост, который, по мнению ФРС, не вызвал бы чрезмерную инфляцию (1,8%). До нового заседания ФРС также выйдут такие важные данные как инфляция и нонфармы (количество новых рабочих мест, созданных за предыдущий месяц_. Эти показатели будут учитываться центробанком при принятии решении о повышении учетной ставки.

Сегодня также вышел аналог нонфармов от ADP: эта организация также подсчитывает, сколько рабочих мест было создано за прошедший месяц. По ее оценке, в августе было создано 177 тысяч новых рабочих мест.

Для сравнения: аналитики, опрошенные Dow Jones ожидали, что ADP выйдут с цифрой в 200 тысяч новых рабочих мест. В июле, по версии ADP, было создано 371 тысяч новых рабочих мест, в то время как официальные нонфармы за июль - 187 тысяч новых рабочих мест.