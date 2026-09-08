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Вакансий во втором квартале было меньше, чем год назад

Во втором квартале этого года в Эстонии насчитывалось 8363 вакантных рабочих места, что почти на 2000 меньше, чем годом ранее. Большая часть вакансий приходится на Таллинн, сообщил Департамент статистики.
Наиболее уменьшилось число рабочих мест в торговле - на 2000.
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