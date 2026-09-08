Вакансий во втором квартале было меньше, чем год назад
Во втором квартале этого года в Эстонии насчитывалось 8363 вакантных рабочих места, что почти на 2000 меньше, чем годом ранее. Большая часть вакансий приходится на Таллинн, сообщил Департамент статистики.
В Ида-Вирумаа по-прежнему не хватает квалифицированных работников, хотя регион лидирует в Эстонии по безработице, новые специалисты пока не успевают заменить уходящих на пенсию. На «Деловом круизе» в Нарве предприниматели и эксперты обсуждали, как переобучать людей под потребности промышленности и где компаниям искать финансирование.
Банкротство очередной компании, производящей популярные пельмени Uvic, вызывает серьезные вопросы у конкурсного управляющего: бывшие собственники вывели из нее почти все активы и есть подозрение, что представленные контракты и другие документы являются фиктивными или поддельными. Поэтому не получил полную компенсацию рабочий, пострадавший на производстве. А пельмени начала производить новая компания.
Еще совсем недавно будущее расположенного в таллиннском квартале Fahle ресторана A.ju висело на волоске, но теперь его работники взяли управление в свои руки и вновь открыли заведение уже в качестве новых владельцев.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.